– Det var opplagt. En nasjon angrep en annen. Jeg er imot det. Jeg ønsker fred. Det er så enkelt som det, sier Mikhail Jakovlev (23).

NRK møter Mikhail Jakovlev i hans nye hjemland Israel. Han forlot Russland for to år siden. Foto: Ksenia Novikova

Denne sommeren er den russiske banesyklisten blant favorittene under OL i Paris. Men før lekene i den franske hovedstaden har han vendt Russland ryggen. Nå kler han seg i stedet i israelsk landslagsdrakt. Bildet av ham i israelske farger har ikke blitt forbigått i stillhet hjemme i Russland.

– Jeg gikk fra å være verdensrekord-mannen til å bli en utenlandsk agent og en boms. Jeg er stolt av disse betegnelsene, sier Jakovlev til NRK.

Mikhail Jakovlev publiserte selv dette bildet med israelsk landslagsdrakt 9. august 2022. Da hadde han nylig forlatt Russland.

Hjemme i Russland ble nasjonsbyttet kontroversielt fordi han forlot landet. Men også hans nye hjemland er et konfliktfylt tema.

– Jeg har det helt fint med å representere Israel. Ja, jeg føler meg stolt av å representere dette flagget. Og jeg liker det, sier Jakovlev.

NRK har gjennom et nordisk samarbeid med kringkasterne YLE og SVT møtt flere russiske og belarusiske utøvere som har forlatt hjemlandet, byttet nasjonalitet eller blitt forfulgt, før sommerens OL i Paris.

Banesyklisten Mikhail Jakovlev er en av disse.

NRK møter ham i en sofa i hans nye hjem i Tel Aviv 18. mai. Det er to måneder før OL.

Russere i ny nasjonaldrakt Ifølge UCI, det internasjonale sykkelforbundet har 19 russiske toppsyklister byttet nasjonalitet siden krigen startet

Dette er både bane, terreng og landeveis-syklister

5 av disse representerer nå Israel, 3 sykler for Frankrike.

Minst 2 av disse sykistene har åpent kritisert hjemlandsts krigføring i Ukraina.

Takker det israelske forsvaret

Rett utenfor leilighetskomplekset der han nå bor, ligger tilfluktsrommet. Jakovlev har ikke vært der, men vet godt hvor det er. En stadig påminnelse om at han forlot én nasjon i krig, og slo seg ned i en annen.

Gitar og musikk er en sterk hobby for syklisten, som dro til Israel. Foto: Ksenia Novikova

– Jeg synes det er dumt å tenke at israelere skal behandles likt med russere. Og jeg tror ikke det kommer til å skje. Det er selvsagt mange folk som roper at Israel ikke burde få være med, men de forstår ikke hva Hamas har gjort, sier Jakovlev.

Han sikter til angrepet fra den palestinske gruppen Hamas' militære fløy mot israelske mål 7. oktober. Angrepet kostet mer enn 1100 mennesker livet.

Minnested for ofrene på Nova music festival, som Hamas-krigere angrep 7. oktober. Bildet er tatt i januar i år. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Israels militære motsvar i Gaza har ifølge FN-sambandet de ni siste månedene kostet 38.000 mennesker livet. 90 prosent av Gazas befolkning er nå drevet på flukt. Angrepene mot sivile mål vekker sterke reaksjoner.

Det israelske militære svaret på angrepet til Hamas sin militære fløy 7. oktober i fjor høst har ødelagt mye av Gaza. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Dagens israelske krigføring på Gaza har ført til at Jakovlev har fått kritiske spørsmål.

I et intervju med den russiske Youtuberen Vitya Kravchenko i begynnelsen av juli, forsvarte han bombingen på Gaza.

– Jeg er ikke for drap men vi må gjøre noe med dette. Det er ingen enkel løsning, men takket være det israelske forsvaret er vi i prinsippet fremdeles i live. De to konfliktene kan ikke sammenlignes, sa han.

Til NRK forklarer han at han nå vil konsentrere seg om trening og de kommende lekene.

– Alle vil ha ro og fred. Ingen ønsker at denne spente situasjonen skal fortsette. Jeg vil ikke ha kriger og mange andre vil heller ikke det. Men jeg ønsker å fokusere på mitt eget arbeid og forberede meg til OL, hvor jeg skal konkurrere for det israelske flagget, sier Jakovlev.

Mikhail Jakovlev er stolt av å representere Israel i OL. Foto: Ksenia Novikova

23-åringens nye hjemland deltar i OL. Mens hans gamle hjemland Russland er utestengt som nasjon, etter invasjonen av Ukraina.

Tapstallene i Ukraina-krigen er usikre på begge sider. Men det er beregnet at flere hundre tusen mennesker totalt har mistet livet.

Kun et fåtall russiske utøvere kan nå stille som nøytrale OL-utøvere, på invitasjon fra Den internasjonale olympiske komité. Før det ble aktuelt å invitere nøytrale russiske utøvere, på bakgrunn av visse kriterier, forlot Jakovlev hjemlandet i hemmelighet.

Den franske hovedstaden Paris er vertsby for sommerens OL. Foto: Michel Euler / AP

Pakket og dro

– Tenk deg å få kun en kveld til å pakke bagen og flytte for godt til et annet land. Jeg hadde bodd i Moskva hele livet, i 22 år.

Det er slik Jakovlev forteller om hvordan situasjonen hans var sommeren 2022.

Jakovlev påpeker at han forstod det med det samme da Russland invaderte Ukraina; at russisk idrett ville bli utestengt på ubestemt tid.

– Noen sa; bare vent til sommeren, da fjernes alle sanksjonene. Men det var ikke noe poeng å lytte til disse, sier han og fortsetter:

– Jeg forstod at jeg måtte forlate landet.

Jakovlev kommer fra en politisk aktiv familie. Han forteller at familien støttet den avdøde russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnij. Han sørget over bortgangen til Navalnij i fangenskap. Foto: Ksenia Novikova

Etter at krigen brøt ut, konkurrerte han i seks måneder. Men det var kun russere og belarusiske utøvere som deltok. Enten det var i Moskva, Sankt Petersburg eller Minsk slo Jakovlev alle. Han begynte å bli lei.

I mai 2022 satte han en uoffisiell verdensrekord på 200 meter banesykling. Da begynte folk rundt han for alvor å snakke om at han måtte forlate Russland.

En jødisk bestemor gjorde at Israel pekte seg ut som det nye landet for ham. Og det israelske forbundet ordnet med nytt pass i all hemmelighet.

– Må gripe mulighetene

For å representere sin nye nasjon i Paris var det en forutsetning at syklisten stod over både et VM og et EM som israelsk statsborger.

I juli 2022 hadde han akkurat deltatt i det russiske mesterskapet.

Banesykling i sommer-OL Olympisk banesykling består av fire individuelle øvelser: madison, omnium, sprint og keirin

Mikhail Jakovlev er kvalifisert i sprint og keirin

I keirin får 6 ryttere drahjelp av en motorsykkel som gradvis øker farten og forlater banen når det gjenstår 2,5 runder på 250m baner. Øvelsen foregår over 8 runder.

I sprint starter 2 ryttere sammen og sykler 3 runder. Det kjøres 3 heat i hver runde, så det er førstemann til å vinne 2. Vinneren går videre til neste runde og taperen ryker ut.

EM skulle bli avholdt kun noen dager senere.

Det var da han pakket ned livet sitt på under et døgn.

– Vi fortalte det ikke til noen, sier faren Sergej Jakovlev.

–Vi var sikre på at myndighetene ville prøve å stoppe oss dersom de kjente til nasjonsbyttet. Derfor kjøpte vi en flybillett i all hemmelighet, forteller faren.

Fra august 2022 hadde hele familien forlatt Russland og flyttet til Israel.

Mikhails foreldre har også flyttet til Tel Aviv. De følger sønnen tett under OL-forberedelsene. Foto: Ksenia Novikova

– Han hadde sterk motivasjon. Vi forstod at hvis han ble hjemme, så ville han kun få konkurrere i Russland og ikke møte utenlandske konkurrenter. Da blir han en dårligere utøver. Og resultatet ville bli dårligere motivasjon og dårligere resultater, sier Sergej Jakovlev og fortsetter:

– Som du vet, en idrettsutøver har et veldig kort liv. De bruker mye penger hver dag. Derfor må de gripe alle mulighetene de får. Ettersom vi har jødisk blod kunne vi få til en hurtig overgang til Israel.

Denne velodromen i Israel har blitt Jakovlevs nye treningsarena.

Men Jakovlev forteller også at historien om en av nasjonens ishockeyhelter skremte ham

Da den kjente målvakten Ivan Fedotov skulle forlate Russland hadde han blitt arrestert. Ishockeystjernen hadde signert for NHL-klubben Philadelphia Flyers i mai 2022. Men myndighetene mistenke at han prøvde å unngå militærtjeneste og grep inn.

Ishockeykeeperen Ivan Fedotov ble arrestert i St. Petersburg da han skulle sette seg på flyet i USA. Faksimile: 4. july 2022 The Moscow Times Så kom rapporter om at den kjente keeperen var sendt langt nord i Russland på militærtjeneste. Faksimile: 3. july 2022 TASS Etter militærtjenesten meldte CSK Moskva at de hadde signert keeperen. Men da grep det internasjonale ishockeyforbundet inn. I mars i år kunne Fedotov endelig reise til Philadelphia Flyers. Faksimile: 28.mars 2024 The Athletic

– Fedotov ønsket å være åpen og snakke om sin situasjon. Da ble han arrestert, endte opp på sykehus og ble sendt nordover. Derfor ønsket jeg ikke å fortelle åpent om min situasjon, sier Jakovlev.

Selv hadde han allerede ytret på Instagram at han var imot krig, noe som skulle bli forbudt i Russland.

– Det føltes forferdelig, sier han nå om perioden rett etter invasjonen.

De som ikke var imot Russlands invasjon av Ukraina fikk beskjed om å slutte å følge Jakovlev på sosiale medier, etter at han tok avstand fra krigføringen. Foto: Instagram mishkashe

– Veldig lei meg

– Jeg husker den morgenen krigen startet. Vi hadde trening på banen. Jeg leste nyheter og chattet med familien. Jeg ble sjokkert og veldig lei meg, forteller han.

Han sendte umiddelbart meldinger til de ukrainske syklistene han kjente godt.

Så fikk han bilder tilbake fra sine ukrainske venner. Det var bilder av utbombede idrettsanlegg der halve sykkelbanen var borte.

Unge syklister blant ruiner i Ukraina. Bildene er fra den nasjonale olympiske komiteen i Ukraina. Bilder fra ukrainske myndigheter skal vise sykkelanlegget i Lyman i Donetsk regionen som bombet. Utbombet idrettshall i Ukraina.

Et halvt år senere var Jakovlev på plass i Israel.

Omtalt som forræder

– Jeg mener dette er forræderi. Forræderi mot folket vårt.

På TV-sendingen til den russiske TV-kanalen Match-TV før jul fikk Jakovlev passet påskrevet.

Studiosending i Match-TV der Mikhail Jakovlev og andre idrettsutøvere blir kalt forrædere av politiker og tidligere Duma-medlem.

Politiker og tidligere medlem av den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen, Roman Khudjakov raste mot de som hadde flyttet ut av Russland og skiftet nasjonalitet.

Sammen med andre idrettsutøvere ble Jakovlev kalt forræder på lufta.

– Vi tok fra statsbudsjettet og betalte for arbeidet til trenerne som jobbet med dem fra de var barn og som gav dem all kunnskap. Vi betalte for reisene så de kunne konkurrere og vinne. Vi oppdro dem. Vi gjorde dem til mestere. Og hva nå? Nå bytter de landet sitt for penger? Dette er forræderi, sa Khudjakov på TV-sendingen.

Politiker og tidligere Duma-medlem Roman Khudjakov raser mot idrettsutøvere på Match-TV i desember i fjor. Foto: Match-TV

NRK har bedt om kommentar fra Match-TV i Russland, men har ikke fått svar.

Men Jakovlev mener selv at alle som forlater Russland blir kalt utenlandske agenter og andre nedsettende ting.

– Hvis du får irettesettelser fra Match-TV, da vet du at du har gjort noe riktig, sier Jakovlev.

Men ikke alle var kritiske. Den tidligere presidenten i det russiske sykkelforbundet, Alexander Gusyatnikov, ble sitert i russiske medier på at nasjonsbytte var et stort tap for Russland fordi Jakovlev var medaljehåpet foran sommer-OL i 2024.

Stor overgang

Det er varmt, over 40 grader og høy luftfuktighet i Tel Aviv. Men inne i hallen er det svalt. Enorme vifter går rundt høyt oppe i taket. Da NRK møter Jakovlev er det to måneder igjen til sommer-OL i Paris.

Jakovlev kom fra et land med lang sykkelkultur. Israel har derimot ingen tradisjon for banesykling. Velodromen i Tel Aviv har bare eksistert i noen få år. Det fantes ikke banesprintere på toppnivå.

Jakovlev har postet på sosiale medier at han ikke forstå hvordan utøvere i Russland kan støtte krigen. Foto: Ksenia Novikova

– Jeg må innrømme at det sportslige rammeverket var mye bedre i Russland. Kunnskapen om banesykling er enorm. Det var ingenting i Israel. Det fantes en nybygd bane, Sylvain Adams Velodromen, men det var ikke engang en mekaniker på plass her, sier Jakovlev.

I Paris-lekene er han den eneste banesyklisten som representerer Israel. Han har allerede hevdet seg på øverste nivået.

Eskortert av politi

Som israelsk utøver har han fått kjenne på hvordan dagens situasjon mellom Israel og Palestina påvirker hverdagen.

Jakovlev forteller hvordan delegasjonen på vei til verdenscup i Egypt ble dirigert rett gjennom passkontrollen, at 10 politibiler fulgte dem fra hotellet til velodromen, og at vakter ble med han på toalettet under konkurransen. Da han tok tredjeplass og stod på podiet, var det ingen som tok han i hånda.

Mikhail Jakovlev er kvalifisert til OL i sprint og keirin, to av fire disipliner i banesykling i sommerlekene i Paris. Foto: Ksenia Novikova

Han frykter at det blir bråk og trusler mot de israelske utøverne under OL ettersom det bor mange med arabiske røtter i Paris. Men at Israel i dagens situasjon på Gaza skulle vært utestengt fra OL slik Russland er, det er han helt uenig i.

Nå er målet OL-gull for hans nye hjemland. Men han sier han også blir fornøyd med medalje. Før det noen gang blir aktuelt for ham å returnere til Russland må det bli «fritt» i hans øyne.

– Du er stolt av å representere Israel under OL i Paris?

– Ja.

– Hva føler du om politikken som påvirker idretten din?

– Jeg prøver å ikke vie oppmerksomhet til det og bare gjøre jobben min, trene og forberede meg til OL. Å følge min drøm. Det er det beste, sier Jakovlev.