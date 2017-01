– De fleste vil le og tenke rart om deg BLOGG: Kan en middels fotballspiller bli utenlandsproff? Jeg skal prøve, og jeg skal dele hvordan det går her hos NRK. Men først måtte jeg ta en prat med John Arne Riise.

Michael Stilson Fotballspiller

Innerst inne visste jeg at kom til å få sparken i Mjøndalen, så det slo ikke ned som en bombe da jeg ble kalt inn til møte med klubbens sportslig leder, Kenneth Karlsen.

Jeg har spilt i Mjøndalen i to år, men i høst skjønte jeg at det nærmet seg slutten. Jeg trøstet meg med at det sikkert var like greit.

Møtet var ryddig nok, og sparken fikk jeg.

Slik så det ut da jeg fikk sparken i Mjøndalen. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da jeg fikk sparken i Mjøndalen.

Men nå har én måned gått og jeg har ikke hørt noe fra noen.

Absolutt stillhet. Ingen tilbud. Ingen interesse. Ingen lyd. Og nå er jeg i ferd med å innse at fotballkarrieren min kan være over før jeg har rukket å fylle 30 år, uten at jeg selv vil det.

Rådene fra Riise

Hvorfor var det ingen som sa det til meg da jeg var 19 år. «Det er nå du har sjansen. De neste ti årene blir de beste i ditt liv. Grip hver eneste sjanse og legg alt i potten. For plutselig en dag er det over».

Jeg har opplevd mye fint i tiden min i Mjøndalen, men nå er det over. Her har min tidligere lagkamerat Bjarne Kortgård Ingebrigtsen akkurat scoret i en NM-kamp mot Vestfossen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Kanskje burde jeg skjønt det selv, men jeg følte jeg hadde så god tid. Hadde jeg visst bedre skulle jeg gjort mye annerledes og jeg kunne sagt:

– Den dagen jeg legger opp skal jeg vite med meg selv at jeg har gjort alt jeg kan for å komme så langt som jeg kan. Og det har jeg. Det er ingenting jeg angrer på, ingenting jeg kunne gjort mer av. Jeg har fått en karriere som jeg ikke kunne drømt om, egentlig. Jeg har ingenting å frykte hvis karrieren nå tar slutt.

Men det er ikke mine ord. Det er John Arne Riise som sier det, der han sitter foran meg på en kafé midt i Oslo.

Prosjekt prøvespiller Stilson - hvordan blir du utenlandsproff? Ekspandér faktaboks I ukene fremover kan du følge fotballspiller Michael Stilsons jakt på et utenlandsopphold på NRK.no. Han har nylig fått sparken i 1.divisjonsklubben Mjøndalen. Klubbløs og arbeidsledig, og på tampen av karrieren skal Stilson gjøre et siste forsøk på et utenlandseventyr etter å ha tilbragt karrieren i små klubber i Norge. Men er det mulig for en middelmådig fotballspiller fra Norge å få seg en kontrakt et annet sted i verden? Hvordan er det å forlate alt man kjenner for noe uvisst? Og hva er man egentlig villig til å gjøre for å lykkes? I januar skal Stilson forsøke å bli fotballproff i utlandet. NRK skal være med på hele prosessen, fra møter med agenter til prøvespill i fremmede land. Tør han ta sjansen eller blir frykten for å mislykkes for stor? Følg prosjektet på og NRK.no, Instagram (@mikestils) og NRK Sport på Facebook. Her kan du lese tidligere blogger fra Stilson. Fakta om Michael: Født 4. juli 1987 i Trondheim, Norge

Tidligere klubber:

Strindheim, Ranheim, Lokomotiv Oslo og Mjøndalen

Vil ut på proffeventyr

Vi er begge uten jobb som fotballspiller i 2017, men ellers har vi lite til felles.

Ikke bare fordi han har hatt en spektakulær fotballkarriere, mens jeg har karret meg rundt i middelmådighet, men også fordi valgene vi har tatt på veien er så vidt forskjellige. Han hoppet av skolen og ble proff, jeg gjorde leksene mine mens jeg drømte om å vinne mesterligaen.

Og mens jeg fulgte John Arnes karriere, og min egen ikke førte noe særlig sted, trøstet jeg meg med at jeg tross alt hadde vært hakket mer fornuftig og hadde mer under topplokket enn han.

Helt til jeg skjønte at han er den jeg kan lære noe av.

Kontraktsløs og arbeidsledig, tilsynelatende uønsket, må jeg nemlig for første gang selv ta ansvar for at karrieren min skal fortsette.

Og derfor sitter jeg nå med John Arne.

– Jeg har bestemt meg for å gjøre et siste forsøk på å bli fotballproff i utlandet. Samme hvilket land og bare nok penger til at jeg kan overleve. Men et eventyr. Et eventyr som gjør alt verdt det, sier jeg til John Arne. Det er så ubehagelig pinlig å si dette høyt til han. Det er i grunn pinlig å tenke tanken. For hvem er jeg til å tro at jeg kan bli fotballproff i utlandet når selv ikke norske 1.divisjonsklubber er interesserte?

John Arne kjenner ikke meg. Han har ikke sett meg spille fotball. Og jeg ser at han tenker sitt, selv om han er høflig og lytter til det jeg sier.

Og det jeg sier bør jeg jo egentlig bare holde kjeft om, men jeg er redd og trenger innspill fra en fyr som ikke virker å frykte konsekvensene av sine handlinger.

– Hva tror du jeg er redd for, spør jeg.

– Hva andre synes om deg og tenker om deg?

– Ja, jeg tenker at folk flest vil... , sier jeg, før John Arne bryter inn.

– De fleste vil le av deg og tenke rart om deg, de vil baksnakke deg fordi du tør å si det utad, men sånn er Norge. Det er bare sånn det er.

John Arne Riise ga meg mange gode råd for hvordan jeg kan få et utenlandsopphold, og også en liten innføring i den norske janteloven. Du trenger javascript for å se video. John Arne Riise ga meg mange gode råd for hvordan jeg kan få et utenlandsopphold, og også en liten innføring i den norske janteloven.

«The best leg from Nigeria»

Spol tilbake et snaut år. Det er midt i den kaldeste vinteren at han plutselig sitter i garderoben vår. Kingsley Olie, en 22-åring fra Lagos i Nigeria. Han har allerede vært på et prøvespill i Fredrikstad, men selv om det gikk bra ble det ikke kontrakt. Så ferden går videre til Mjøndalen.

Hvem sørger for at han kommer seg fra Fredrikstad til Mjøndalen? Tar han tog eller buss? Blir han kjørt, muligens? Hva med reisen fra Nigeria til Norge? Fly, selvsagt, men hvem sørger for at han kommer seg hit? Hvem er det som tjener på at Kingsley lykkes her? Og hva skjer om han ikke får kontrakt noe sted?

Min tidligere lagkamerat Kingsley, i midten, fikk meg til å reflektere over hvor vanskelig det må være å komme til et helt nytt land som fotballspiller. Ousseynou Boye fra Senegal til høyre. Foto: Privat

Han er en ballkunstner. Det skulle kanskje bare mangle for en som har lagt ut videoer av seg selv på YouTube med tittelen «Kingsley Olie - Best leg from Nigeria».

På venstre overarm bærer han en tatovering av et kors og rundt korset står det «Best Leg». Slikt forplikter når du kommer fra et land smekkfullt av lovende fotballtalenter.

I den ene skrytevideoen ligger han på en fotballbane og ser rett inn i kamera og sier:

– Dette er hvor jeg hører hjemme. Jeg klarer meg ikke uten spillet, jeg ble født til å spille, og jeg kan ikke slutte å spille, uansett hvor tøft jeg har det.

Kingsley gjør det godt på prøvespillet i Mjøndalen. Han er ikke sensasjonell, men du kan se at gutten har noe.

Såpass mye at Mjøndalen signerer 22-åringen, som allerede har vært i Kroatia og prøvd seg uten hell. Nå skal han gjøre et nytt forsøk på å nå proffdrømmen. I et nytt land. I en liten hybel i ei lita bygd i Norge kan drømmer gå i oppfyllelse.

– Drømmen min er ikke bare å spille i Europa eller i Mjøndalen. Drømmen er å bli best og å spille i en av de største klubbene i Europa, sier han. Sånn sett har han et stykke igjen til målet.

Men han har for andre gang forlatt hele livet sitt, familie og venner, for å nå denne drømmen.

Så kommer våren. En dag får vi beskjed om at Kingsleys mor er død. Klubben legger til rette for at han kan reise hjem til begravelsen, men han velger å bli i Mjøndalen.

– Min mor var alt for meg. Da hun døde, kunne jeg ikke tro det. Jeg valgte å bli i Mjøndalen, for jeg taklet ikke tanken på å se henne bli senket i jorden eller å se smerten i ansiktet til søsknene mine. Derfor ble jeg værende. For å spille fotball, fordi det var min mor som oppfordret meg til å følge drømmen om å bli fotballspiller, sier Kingsley.

Det er en fin garderobe i Mjøndalen. Fine folk og god stemning. Alle snakker med alle. Men når arbeidsdagen er slutt drar vi hjem til vårt. Våre kjærester, venner og familie. Vi drar hjem til livene våre som er her i dette landet.

Men hva drar Kingsley hjem til? En liten hybel i Mjøndalen der han kan være til neste gang han skal på trening. Men jeg aner ikke hva han gjør eller hvordan han egentlig har det.

Kingsley og katten

En sommerdag inviterer noen av oss som bor i Oslo Kingsley og Boye, som er fra Senegal, til Oslo etter trening.

Vi skal grille og spille kubb, la guttene være med på noe annet enn å sitte hjemme og vente på neste økt. Det burde vært en helt vanlig greie, men jeg får en følelse av at vi bedriver en slags veldedighet.

Vi kjører ned Drammensveien i Mjøndalen, den som går tvers gjennom bygda. Vi må gjennom et par rundkjøringer før vi kommer oss ut på motorveien og kan dure mot hovedstaden.

I motsatt kjøreretning kommer bilene jevnt og trutt, og det er fra bakenden til en av disse bilene at katten smetter ut. Jeg rekker ikke tenke før jeg kjenner bilen løfte seg på venstre framhjul.

Det nærmest knaser og det gjør så vondt inni meg at jeg forsøker å overbevise meg selv om at det ikke har skjedd. Så jeg kjører videre, ser i bakspeilet og spør hva som skjedde:

– It was a cat, roper Kingsley, mens han henger over setet og ser ut gjennom bakruta.

Jeg snur i rundkjøringen og kjører tilbake til åstedet. Flere biler har stoppet og en fyr hjelper den stakkars katten som ligger urørlig på bakken og ynker seg, med blod rennende fra munnen. Vi får løftet katten inn i bilen og kjører til nærmeste dyrlege.

Hele veien sitter Kingsley med mobilen fram og filmer.

Vi bærer katten inn til veterinæren, som konstaterer at skadene er for store til at katten kan klare seg. Hun må avlive den.

Fortsatt står Kingsley framme med mobilen, men da setter vi ned foten og sier at han ikke lenger kan filme.

Han hører etter, men i bilen på vei inn til Oslo, der vi tre andre er preget av livet som har gått tapt, må Kingsley bare le.

– Hvis folk i Nigeria hadde sett dette. At du snudde for å hente en katt du hadde kjørt over og kjørte den til sykehuset, de hadde dødd av latter, sier han, mens han gapskratter og kan ikke forstå vår reaksjon.

En del av meg tenker på hvor rart det må være å vokse opp i Lagos. En by med over 20 millioner innbyggere, de aller fleste fattige. Et sted hvor et liv leves under helt andre omstendigheter enn her hjemme på oljeberget. Hva er man ikke villig til å gjøre for å komme seg til et bedre sted når man har vokst opp der? Hvem bryr seg da om en katt?

En annen del av meg forstår ikke hvorfor jeg reagerer så sterkt på den døde katten som jeg gjør. Jeg liker jo ikke katter. Faktisk har jeg et ganske anstrengt forhold til dette dyret, som jeg er allergisk mot.

Og likevel får jeg vondt langt inne i hjerterota hver gang jeg ser for meg den stakkars lille skapningen som havnet under hjulet på bilen min.

Det er kanskje litt sært, men det slår meg at det kanskje henger sammen med at jeg akkurat har blitt pappa til ei lita jente. At de tryglende øynene til katten, den skjøre lille kroppen, minner meg om lille Kaja.

Det er en ganske fæl tanke, men det er også noe skrudd vakkert, fordi det er et knyttneveslag i ansiktet det ansvaret jeg har for et lite, hjelpeløst menneske på sin ferd her i livet.

«Jeg mener at den beste måten å være foreldre på, er å være den personen du ønsker at barna dine skal bli.»

Jeg leser disse ordene en dag etter at jeg har fått beskjed om at jeg ikke er ønsket med videre i Mjøndalen, og mitt liv som fotballspiller lever i uvisse, men de får meg til å innse at jeg har noe uoppgjort.

For jeg vil at datteren min skal være uredd og freidig, at hun skal tørre å kaste seg ut i det ubehagelige og uvisse, og ikke frykte å mislykkes.

Da må også jeg tørre.

«Tør jeg å mislykkes»

Da 17 år gamle John Arne Riise reiste til Monaco, var jeg ti år og begynte på Eberg barneskole i Trondheim. Jeg endte opp med å gå på skole i den samme gata de neste ni årene.

Jeg ble i byen til jeg var 26. Og der John Arne sto opp klokka seks for å trene før skoletid, ble alle valg i livet mitt tatt med bakgrunn i kort reisevei og muligheten til å sove litt lenger. Jeg valgte det komfortable.

Riise-karriere-2-040117 Du trenger javascript for å se video.

Og da min mor sa at jeg kunne satse fotball, så lenge jeg sørget for å få meg en utdanning, ja, så gjorde jeg det. Lærer ble jeg, men hadde jeg blitt en bedre fotballspiller om jeg hadde gitt faen?

Da Kingsley først kom til Mjøndalen var han forundret over hvor stille det var over alt. Det må være merkelig å komme fra et sted der det er liv, leven og larm hele tiden, til en plass på jorda der det er så stille at store deler av dagen er det kun dine egne tanker du hører.

Slik er det nå. Siden dagen jeg fikk vite at det ikke ble mer spill for Mjøndalen har det vært dørgende stille. Du tenker ikke at den dagen skal komme. At en dag vil ingen ha deg.

Men nå sprenger den tanken inne i hodet mitt hele tiden, mens bølger av angst og selvmedlidenhet skyller inn i magen, og jeg tenker at kanskje er det beste å bare gi seg nå. Ingen vil merke noe uansett. Dét er det trygge valget.

Men jeg vil sitte med en gnagende følelse i magen av at jeg ikke gjorde alt i min makt for å lykkes. At jeg i alle fall ga det et ærlig forsøk.

Jeg har viet hele livet mitt til fotballen. Hver eneste vinter og sommer. Hver eneste helg. Hver eneste drøm.

Hvis det slutter nå, hvem vil min datter se meg som?

Det føles ikke som et valg. Jeg må gjøre et første og siste forsøk på et lite eventyr om jeg skal legge skoene på hylla og føle at alt var verdt det.

Men hvordan?

Fotballverden er stor, og kanskje finnes det muligheter der ute, bare man er villig til å gjøre det som kreves og spille spillet.

Det som sørger for at tusenvis av unge gutter hvert år forlater venner og familie og hjemland, alt de kjenner, for å forsøke å leve av fotballen. Det spillet som gjør at Kingsley sitter alene på en hybel i ei lita bygd i Norge.

Men hva gjør det egentlig med et menneske å forlate alt for å søke noe man ikke helt vet hva er? Hvordan er det å reise alene ut i verden uten å vite om man er ønsket? Og er jeg villig til å trosse feigheten min og ta sjansen? Kan jeg forsvare å forlate familien min?

Tør jeg å mislykkes?

Jeg spør John Arne.

– Er det verdt det? At folk ser på meg som en idiot?

– Selvfølgelig. Du må jo følge din drøm, ikke hva andre mener du skal gjøre. Hvis du gjør det vil du sitte igjen og angre på at du ikke gjorde noe, svarer han.

Det er en slitt klisjé, men John Arne har jo rett. Men nå handler det egentlig ikke så mye om å følge en drøm. Drømmene mine var alltid så behagelige at jeg lå og sov da jeg skulle vært ute og jobbet hardt for å nå dem.

Denne gang handler det ikke om drømmen. Det handler om å fullføre.

Det er nå jeg har sjansen.