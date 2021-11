WTA-presidenten tvilar på påstått melding frå Peng Shuai: – Det gjer meg endå meir uroleg

«Eg er verken sakna eller utrygg. Alt er bra», står det i meldinga, som er omtala i ein statsstyrt kanal.

Men presidenten i det internasjonale tennisforbundet for kvinner (WTA), Steve Simon, trur ikkje på det. Tvert i mot.

– Meldinga i kinesiske statlege medium gjer meg berre endå meir uroleg for henne og hennar tryggleik, seier Simon i ei fråsegn.

Han seier han har prøvd via mange kanalar å få kontakt med Peng, men utan resultat.

– Eg vil ha ei uavhengig stadfesting av at ho har det bra, seier Simon.

Ingen hadde inntil onsdag høyrt frå Peng etter at ho 2. november la ut ei melding på Weibo – Kinas svar på Twitter – der ho skulda Kinas tidlegare visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år sidan.

STERK TVIL: WTA-president Steve Simon trur ikkje mailen kjem frå Peng Foto: HENRY ROMERO / Reuters

Onsdag blei e-posten, som blir oppgitt å vere frå Peng, publisert på den statlege kanalen CGTN Europe. Brevet skal vere stila til Steve Simon, sjefen for den profesjonelle tennisorganisasjonen WTA. Der heiter det at ho slett ikkje er forsvunnen.

– Eg kviler heime og alt er bra, heiter det.

Samtidig dementerer ho skuldingane mot Zhang og kallar dei usanne.

WTA-presidenten hyller Peng for å ha snakka ut om det som skjedde for ti år sidan, og han krev at skuldingane må granskast.

Han har tidlegare trua med å flytte alle WTA-turneringar ut av Kina dersom kinesarane ikkje vil samarbeide, ifølgje magasinet Time.

Verken den tidlegare visestatsministeren eller andre i det kinesiske maktapparat har kommentert Pengs skuldingar. Ein talsperson for det kinesiske kommunistpartiet har tidlegare sagt at saka er ukjent for partiet.