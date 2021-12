Shuai la 2. november ut en melding på Weibo, kinesernes svar på Twitter. Der anklaget hun Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden.

35-åringen forsvant i etterkant fra offentligheten og innlegget hennes ble fjernet. Kinesiske myndigheter har også sensurert alle diskusjoner rundt temaet.

Etter den tid ble hun ikke sett offentlig før hun dukket opp på en tennisturnering for ungdom i Beijing over to uker senere. Hun ble også avbildet på en restaurant.

Senere ble det kjent at hun hadde vært i en 30 minutter lang samtale med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Der gjorde hun det klart at hun er i sikkerhet og har det bra.

– Tviler på at hun er fri

Likevel sier WTA-direktør Steve Simon at han er usikker på om hun er trygg.

TVILER: WTA-direktør Steve Simon er er usikker på om Peng Shuai er trygg. Foto: HENRY ROMERO / Reuters

– Kinesiske tjenestepersoner har fått muligheten til å avslutte denne sensuren, bevise at Peng er fri og i stand til å snakke uten innblanding eller trusler, og etterforske påstanden om seksuelle overgrep på en fullstendig, rettferdig og transparent måte, skriver han i en pressemelding.

– Myndighetene i Kina har ikke tatt saken på en troverdig måte. Selv om vi vet hvor Peng er, tviler jeg stort at hun er fri, trygg og ikke utsatt for sensur, tvang og trusler, skriver Simon.

Støtte fra tennisstjerner

Han sier de ikke ønsker å be deres utøvere spille i Kina.

– Jeg kan ikke skjønne hvordan jeg kan be våre idrettsutøvere om å konkurrere der når Peng Shuai ikke har lov til å kommunisere fritt og tilsynelatende er blitt presset til å motsi påstanden sin om seksuelle overgrep, skriver Simon.

– Gitt situasjonen vi er i nå, er jeg også veldig bekymret for risikoen som våre spillere og ansatte kan møte hvis vi skulle avholdt turneringer i Kina i 2022.

Flere tennisstjernen har vist sin støtte for Peng Shuai. Blant annet har Serena Williams lagt ut et bilde av Peng på Twitter der hun bruker emneknaggen #whereispengshaui.

STØTTE: Den amerikanske tennisspilleren Serena Williams er en av mange utenfor Kina som postet støtteerklæringer til Peng Shuai da hun forsvant. Foto: Skjermdump

Støtte fra herrestjerner

Flere mannlige tennisspilleren har tidligere uttalt at de har støttet WTAs trussel om å ikke spille turneringen i Kina. Blant annet har verdensener Novak Djokovic stilt seg bak forslaget.

– Jeg hørte at WTA er villig til trekke seg ut fra alle turneringer i Kina om ikke ting løser seg. Det støtter jeg 100 prosent, sa Novak Djokovic under ATP-sluttspillet.

STØTTER: Novak Djokovic har tidligere stilt seg bak forslaget om å ikke spille turneringer i Kina. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Han mener det ville være rart å spille turneringer i Kina slik situasjonen er nå.

– Vi må forene oss, stå sammen og vise at det ikke er mulig å overse dette. Det er ikke bare noe som angår Kina, men hele tennisverdenen. Hun fortjener vår støtte i denne saken, sier Djokovic, kvelden før han skal spille semifinale i ATP-sluttspillet.

Også Casper Ruud uttalt seg om Peng-saken etter semifinaletapet i ATP-sluttspillet i Torino 20. november.

– Vi er alle bekymret og tenker på henne. Vi håper at hun har det bra, og at vi hører fra henne snart. Jeg har ikke fulgt saken detaljert, men det er en av de mest alvorlige sakene i idrettsverden i øyeblikket, sa Ruud til NTB.

EU-krav

Simon er ikke den eneste som sådd usikkerhet rundt Pengs sikkerhet. Blant annet har EU krevd at Kina framlegger sikre bevis på at Peng har det bra.

– Vi har sett Peng Shuais antatte uttalelser og opptak fra hennes offentlige opptreden. Men anklagene om overgrep og at hun ikke har blitt sett på to uker, er fortsatt svært bekymringsfulle, sa talsperson Nabila Massrali til nyhetsbyrået AFP for en uke siden.

Før Peng dukket opp på igjen sa Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian at Kina måtte la Peng få fortelle offentlig hva som har skjedd med henne.

Le Drian sa ifølge Reuters at saken kan få diplomatiske konsekvenser dersom Kina ikke rydder opp.