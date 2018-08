Woods-comeback forbløffer ekspert: – Det var utenkelig

– Det går jo opp og ned i livet for veldig mange, så å se at man kan komme tilbake på den måten når ingen trodde det, blir lagt merke til, sier Per Haugsrud til NRK.

Den tidligere profesjonelle golfspilleren, og nå Eurosport-ekspert, er blant dem som har latt seg blende over hvordan Woods har reist seg igjen på golfbanen.

Denne helgen deltar han i Northern Trust, hvor kun de 125 beste i verden får delta. Og selv om Woods i skrivende stund er ti slag bak Jamie Lovemark og Brooks Koepka etter to 71-runder, var bare deltakelsen nærmest utopi for et år siden.

Berg- og dalbane

To ganger i år har Woods vært nær ved å vinne sin første majorturnering på ti år – og sin 15. totalt.

Han endte på en delt 6.-plass i British Open i midten av juli, mens i OS Open i august ble han nummer to, kun to slag bak Brooks Koepka.

– At han skulle komme tilbake nå og være med og dominere som han gjør, var utenkelig, sier Haugsrud.

Det er ikke lenger enn et drøyt år siden mange trodde golfkarrieren var over. I slutten av mai i 2017 ble Woods pågrepet av politiet i Jupiter i delstaten Florida, mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

POLITIBILDE: Dette bildet av Tiger Woods ble tatt av sheriffkontoret i Palm Beach County og distribuert av nyhetsbyrået AFP etter at Woods ble pågrepet i mai 2017. Foto: AP

Han hadde kjørt under påvirkning av medisiner, og i en rettshøring i slutten av oktober erklærte han seg skyldig i hensynsløs kjøring.

Hendelsen var det utenomsportslige bunnpunktet i livet hans, åtte år etter at det ble kjent at han hadde vært utro mot kona Elin Nordgren med en rekke ulike kvinner. Den gangen krasjet han en bil etter en krangel med kona, og paret skilte seg i 2010.

Bunnpunktet i golfkarrieren kom i desember, da han ble ranket som den 1199 beste spilleren i verden.

– Å, gud. Jeg visste ikke om jeg kom til å spille golf igjen, har Woods sagt til ESPN at han tenkte i desember i fjor.

– Kan bli nummer én igjen

De neste ukene skal verdens beste golfere spillere fire turneringer.

Etter The Northern Trust kuttes antallet til 100, så til 70, og i den siste spiller kun de 30 beste.

I AKSJON: Per Haugsrud i aksjon under Dutch Open i Nederland i 1999. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Selv om konkurransen dermed ikke kunne vært tøffere, tror Haugsrud at Woods nå kan vinne sin første turnering siden han vant WGC-Bridgestone Invitational i 2013.

– Han kan gå ut og vinne to av de fire turneringene, tror Haugsrud.

En av Norges fremste spillere gjennom tidene tror Woods kan gjeninnta en prestisjetung posisjon han ikke har hatt siden mai 2014.

– Du skal ikke se bort fra at han blir nummer 1 i verden igjen i løpet av neste år, mener Haugsrud.