Brann rotet bort seieren

Mye stod på spill for Aalesund som har fått et brutalt møte med Eliteserien etter to strake tap og 3–11 i målforskjell.

På hjemmebane møtte de et sultent Brann-lag som står med to seiere etter to spilte serierunder. Tangotrøyene får den beste starten på kampen med mål etter 30 minutter spilt. Men i andre omgang er det Brann som tar føringen og snur kampen på bare seks minutter. To mål av Daouda Bamba.

Brann så ut til å ha seieren i lomma, men Hólmbert Aron Fridjonsson sørget for poengdeling på Sunnmøre. Kampen ender 2-2.