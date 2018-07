VM-finalen kolliderer med Wimbledon-finalen – nekter å endre tidspunkt

De to enorme idrettsbegivenhetene skjer samtidig, men Wimbledon-sjef Richard Lewis står på sitt. Finalen i den tradisjonsrike Grand Slam-turneringen flyttes ikke.

– Det er vår avgjørelse å beholde finaletidspunktet til 14.00 (15.00 norsk tid, red.anm.) søndag. Det vil forbli slik i år, og det vil være slik neste år.

Det betyr at Wimbledon-finalen er i full gang når VM-finalen starter på Luzjniki stadion i Moskva klokken 17 norsk tid. Der kan England kjempe om sitt første VM-gull siden 1966, hvis de slår Kroatia i semifinalen onsdag.

Kan følge på mobiltelefonen

FOTBALL OG TENNIS: En tennis-tilskuer markerer også støtte til Englands VM-helter Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Turneringsledelsen har heller ingen planer om å vise semifinalene eller finalen fra VM på storskjermene på centercourten i London. Lewis har riktignok ingen problemer med at publikum følger onsdagens semifinale mot Kroatia på telefonen.

– Lørdag var en av de mest spesielle dagene jeg kan huske under Wimbledon. Tennisen var fantastisk, samtidig som det var historisk fotballkamp i Russland. Flere tilskuere fulgte kampen på mobiltelefonen uten å forstyrre verken spillerne eller andre publikummere.

– Anerkjenner at det skjer ting andre steder

Nå håper han engelskmennene på tribunen får muligheten til å se det engelske landslaget på telefonen også under søndagens Wimbledon-finale.

– Jeg er sikker på at det samme skjer onsdag og forhåpentligvis søndag. Folk forstår hvordan en oppfører seg under Wimbledon, samtidig som jeg mener vi har funnet rett balanse. Vi er en tennisturnering, men anerkjenner at det skjer spesielle ting andre steder, sier Lewis og fortsetter:

– Vi støtter England under VM og kommer ikke til å skru ned internetthastigheten under søndagens finale.