– Eg har vore litt unødvendig opprørt nokre gonger. Men det er sånn eg er òg, så eg må berre lære, seier Poromaa.

NRK har fått komme på eksklusivt besøkt i det italienske fjellparadiset Livigno. 23-åringen sit i shorts utanfor den gedigne villaen han har budd åleine i ei veke, sidan han vart nummer tre i begge distanserenna under verdscupen i franske Les Rousses.

– Det har vore meg og spøkjelsa, seier mannen som rett og slett er den tøffaste konkurrenten til dei norske langrennsherrane i den kommande verdsmeisterskapen i Planica.

Endeleg har William Poromaa teke steget frå stortalent til medaljekandidat.

– Målet er å ta medalje. Eg føler at eg har vore der for å sjå og lære, eg har gått to meisterskapar, eit OL og eit VM, så eg veit korleis det går føre seg. Så eg håpar å kunne klatre opp på pallen, eg skal gjere alt eg kan for å vere der, seier han.

LITT FOR SINT: William Poromaa innser at han kasta bort for mykje energi i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Mykje mental energilekkasje

Men det er éin ting han helst bør unngå for å klare det. Tidlegare i sesongen har det vore litt for mange energilekkasjar.

Poromaa dreg på smilebandet når NRK konfronterer han med det som skjedde i Tour de Ski. Der kritiserte han først løypene i Val Müstair. Så var han kritisk til norske rivalar for å ikkje ha gjort nokon jobb undervegs i ein fellesstart.

I Val di Fiemme gjekk han over skia til ein franskmann – og vart diskvalifisert.

– Det er vel mykje mental energilekkasje, trur eg. Å fokusere på ting som ein ikkje kan påverke, det tener ein ikkje noko på, erkjenner han no.

– Prøver å ta lærdom

Han har sjølvironi på det som skjedde, men legg ikkje skjul på at han no helst vil unngå meir av det same til VM-medaljane er delt ut.

– Eg prøver å ta lærdom. Ein lærer seg nye ting heile tida, så det er berre å ta til seg og våge å erkjenne at det finnast ting ein kan gjere betre heile tida, og det er vel det eg har prøvd å gjere, seier han.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn meiner Poromaa har innsett noko vesentleg.

– I Tour de Ski var han småsutrete og det var litt unødvendig bruk av energi. Han gjer lurt i å fokusere på å gå på ski, seier Bjørn.

IDYLL: 16 minus på morgonen blir til shortsvêr når februarsola skin ned på William Poromaa. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Tek vare på sola

I Livigno har det inntil vidare vore lite energilekkasje. Den dagen NRK er på besøk, viser gradestokken minus 16 klokka ni om morgonen. Derfor er ikkje William Poromaa ute då.

– Eg søv vel ganske lenge. Sola kjem jo opp ganske seint her, så eg prøver å ta vare på han, sove ut på morgonen og ta det «lognt», og så går eg ut på ski, seier han.

Klokka 10.30 kjem sola over fjellrekkja, og då byrjar det omgåande å drype frå hustaka. Då tek det ikkje mange minutt før Poromaa kjem ut døra, ruslar dei femti meterane ned til løypa, spenner på seg skia og blir borte i tre timar.

– Den første veka har det sett ut sånn at det har vore ganske lange økter. Eg har berre teke det roleg, glidd på skia og prøvd å komme bra inn i det, seier han.

– Draumen er gull

Poromaa har ståltru på at lange turar på 1800 meter høgd er det som skal til for å vere i toppform til VM. Derfor blir han verande heilt til han set kursen mot Planica 15. februar for å sikre seg medaljen han har som mål – helst allereie i den første øvinga, 30 km skiatlon 24. februar.

KÆM E KONGEN? William Poromaa et falukorv for å setje norske rivalar sjakk matt i VM. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Draumen er naturlegvis endå litt meir hårete:

– Draumen er jo å ta VM-gull, så klart. Det er det eg draumar om og jobbar for kvar einaste dag, seier han.

Så går han inn i det store opphaldsrommet og set seg ned med ein lunsjtallerken. Pasta og falukorv med ketchup.

Framfor han står eit sjakkbrett. Ein trenge ikkje vere tankelesar for å skjønne kva brikke William Poromaa helst vil assosiere seg med.

Skal han bli den neste skikongen, må energien kanaliserast rett. Får han til det, er det meste mogleg, ifølgje Torgeir Bjørn.

– Han er ein av få som kan utfordre Noreg på distanse i VM. Det er han og Iivo Niskanen. På skiatlon og femmil er han ein svært reell medaljekandidat, fastslår eksperten.