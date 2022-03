Iversen om dameprofilenes Sundby-ønske: – Burde vært sagt annerledes i media

Før verdenscupavslutningen i Falun er det klart at Ole Morten Iversen ikke går på et nytt år som damelandslagstrener. Han tror enkelte utøvere trenger mer entusiasme, ungt blod og nå er godt fornøyd med at han slutter.