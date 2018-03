Wiggins og Sky brøt «etisk grense» i dopingsak

Det fastslår en komité i det britiske parlamentet i den knusende rapporten. Komiteen har sett nærmere på dopingbruk i idretten, men har samtidig rettet blikket ekstra mot Wiggins og hans bruk av kortikosteroidet triamcinolone.

– Vi mener at dette kraftige kortikosteroidet ble benyttet for å forberede Bradley Wiggins, og muligens andre ryttere som skulle hjelpe ham til Tour de France, heter det i den ferske rapporten.

– Målet var ikke å behandle et medisinsk behov, men å forbedre forholdet mellom vekt og kraft foran konkurransen, lyder det videre i den knusende vurderingen.

Triamcinolone som benyttes for å behandle allergi og luftveisproblemer er forbudt i konkurranse dersom man ikke har medisinsk fritak. Utenfor konkurranse kan man ta det. Wiggins skal ha innrømmet overfor det engelske parlamentet å ha brukt stoffet hele ni ganger over en periode på fire år.

Wiggins avviser beskydningene

Wiggins fikk medisinsk unntak for å bruke triamcinolone. Briten fikk godkjennelse til å bruke legemiddelet foran 2012-utgaven av Tour de France, som han endte opp med å vinne.

TEAMSJEF: Dave Brailsford er teamsjef på Sky-laget. Foto: Christophe Ena / AP

Politikerne som nå har sett på saken understreker at bruken ikke er et brudd med WADA-koden. De er samtidig tydelige på at Sky har gjort seg skyldig i brudd på den etiske standarden teamsjef Dave Brailsford har nedfelt for storlaget.

Bradley Wiggins har svart på komiteens beskyldninger i en kort melding i sosiale medier.

– Det er sørgelig at folk kan bli beskyldt for ting de ikke har gjort, at dette likevel blir ansett som fakta, skriver sykkelprofilen på Twitter.

Han avviser på det sterkeste at han benyttet stoffer det ikke har vært medisinsk behov for.

Mystisk pakke

Ved siden av å vinne Tour de France er Wiggins historiens største britiske sommerolympier. Han har åtte medaljer, hvorav fem av dem er gull.

I rapporten framgår det at komiteen også har sett på påstandene om at Wiggins skal ha mottatt en mystisk pakke rett før Tour de France-generalprøven Criterium du Dauphine i 2011. Wiggins vant også det rittet.

Politikerne har ikke vært i stand til å finne ut hva innholdet i pakken var. Samtidig fastslås det at Sky ikke har kunnet dokumentere at innholdet var lovlig.