West Ham nær å sjokke Solskjærs United – ble reddet av Pogba-dobbel 

For selv om Paul Pogba sørget for 1-0 på straffe, svarte gjestene ved Felipe Anderson like etter pause.

Og i løpet av det siste kvarteret var West Hams Michail Antonio to ganger bare centimetre unna å sikre bortelaget ledelse.

Det kunne sendt sjokkbølger innover Old Trafford og Manchester United-fansen, som etter å ha slått Paris Saint-Germain i Mesterligaen i mars, har opplevd tap mot Arsenal, Wolverhampton (FA cup og liga), samt Barcelona. Mellom de fire tapene har United bare notert seg for én sliteseier mot Watford.

Men Solskjær og United ble lørdag kveld reddet av en ny Pogba-straffe ti minutter før slutt. Franskmannen var iskald da det gjaldt som mest og sørget for 2-1-seier til slutt.

REDNINGSMANNEN: Paul Pogba (nummer to fra høyre), gratuleres av Marcus Rashford (høyre), Anthony Martial (venstre) og Andreas Pereira etter sitt andre mål for dagen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

– Ikke god prestasjon

Men da dommerne blåste av kampen slo TV 2-ekspert Brede Hangeland fast at West Ham vant alle kategorier i statistikkene.

– Hvor er intensiteten i press- og kontringsspillet? Det trygge forsvarsspillet? Det er rett og slett ikke en god prestasjon av Manchester United, sier den tidligere Premier League-spilleren. Kollega Petter Myhre mente det «spillemessig ikke var i nærheten av å være bra nok».

Tre poeng er likevel tre poeng. Dermed henger Solskjær og hans menn uansett fortsatt med i kampen om en topp fire-plassering i Premier League til slutt.

Annulert scoring

Men United startet altså passivt på eget gress lørdag kveld og kunne fått en marerittåpning dersom dommeren hadde godkjent gjestenes mål allerede etter ni minutter.

Da fikk nemlig Felipe Anderson servert ballen alene med keeper David de Gea. West Ham-spissen banket ballen i mål. Men noen titalls meter unna vinket linjedommeren med flagget for offside og scoringen ble annullert.

I ettertid viste det seg at det var en feil avgjørelse. United slapp med skrekken og begynte deretter å ta mer og mer over.

Billig straffe?

For i det 17. minutt oppstod en annen omdiskutert situasjon. Juan Mata gikk i bakken på 16-meterstreken etter kontakt med Robert Snodgrass. Det hele så litt billig ut og dommeren brukte et lite sekund på å tenke seg om før han pekte på ellevemetersmerket.

Straffe ble det i hvert fall. Uten sitt velkjente trippe-tilløp tok Paul Pogba noen lange steg mot ballen. Han skjøt omtrent midt i mål, mens keeper Lukasz Fabianski slengte seg til venstre. 1-0 var et faktum.

Savnet kreativitet

Etter scoringen bølget kampen frem og tilbake. Pogba, Romelu Lukaku og Chris Smalling hadde avslutninger i den ene enden, mens Felipe Anderson fortsatte å skape halvfarligheter i den andre.

Da dommeren blåste til pause var ekspertene enige i at det var et United-lag langt under pari. Det var «manglende flyt, ingen kreativitet», ifølge ekspert Trevor Morley i TV 2-studio. Kollega Myhre etterlyste bedre spill i etablert angrep.

Svak Rojo

Kort tid etter pausen kom også utligningen. Et svakt utkast av de Gea endte i et brudd på midtbanen. Bortelaget øynet muligheten, stormet frem, og så slo Manuel Lanzini inn fra venstre.

På bakerste stolpe stod Anderson helt alene og klar for å score etter slett backspill av Marcos Rojo. Han gjorde heller ingen feil og satte inn 1-1.

Gigantsjanser og Pogba-mål

Kampen stod igjen og vippet etter West Hams mål. Michail Antonio hadde to kjempesjanser, men tverrliggeren og en strålende de Gea-redning sørget for at det fortsatt stod uavgjort.

Så, ti minutter før slutt, kom den avgjørende situasjonen. Litt ut av det blå kom Anthony Martial seg helt fri mot keeper Fabianski.

Inne i 16-meteren ble han taklet av en desperat Ryan Fredricks. Igjen fikk United straffe og Paul Pogba gjorde ingen feil. Det ble også kampens siste mål og det endte til slutt 2-1 til hjemmelaget.