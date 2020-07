West Bromwich rykket opp

Ikkje breiddefotball-møte enno

Helsedirektoratet vil ikkje framskunde møtet med NFF om breiddefotball, men vente til det planlagde møtet 10. august. Det skriv direktoratet i ein epost til forbundet.



– Det er frå vår side ikkje behov for å setje opp eit nytt møte før denne datoen, står det i mailen.



– Den vidare opninga av breiddefotballen er ei av sakene som er i prosess, skriv assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i eit svar til NRK.



NFF sende tidlegare i juli forslag til smittevernprotokoll til vurdering i Helsedirektoratet, og bad om å få framskunda møtet i håp om å kome raskare i gang med breiddefotball.

– Vi må berre ta til etterretning at direktoratet ikkje vil diskutere denne protkollen no, seier Alf Hansen, direktør for aktivitet og utvikiling i NFF.

Han håpar at svaret inneber at direktoratet har funne protokollen god nok.



Hansen meiner at om ikkje breiddefotballen kan kome i gang i slutten av august eller rundt 1. september, blir det vanskeleg å få til noko denne sesongen.