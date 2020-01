– Det var kjempetungt å gje frå seg den draumen. Du har sett deg eit mål om OL-medalje og det var dit eg skulle. Så gir ein opp og vel ein heilt anna veg.

Hedvig Wessel skulle ta opp kulekøyringsarven etter Kari Traa som tok medalje i tre OL på rad.

Da Traa la opp starta ho Kari Traa skilag for å få fram nye jenter. Der var Wessel det største talentet og som 16-åring var ho krystallklar på at ho skulle bli like god som førebilete.

– Ho var eit kjempetalent. Da ho kom inn på laget som 12-13 åring skilde ho seg ut med ein gong, fortel Traa.

OL blei siste kulekøyringsrenn

OL-debuten kom som 18-åring i Sotsji. Før OL i Pyeongchang i 2018 var ho fleire gonger på pallen i verdscupen.

Men etter å ha køyrd ned til ein skuffande 19.-plass i Pyeongchang visste ho at ho hadde køyrd sitt siste renn.

OL i Pyeongchang blei ein stor nedtur. Wessel kom seg ikkje vidare frå den fyrste av tre finalerundar og enda med ein 19.-plass i sitt andre OL. Foto: Andreas Hillergren / NTB scanpix

Da ho kom heim hadde da 22-år gamle Hedvig alt bestemt seg for å skrote OL-draumen og bytte idrett.

– Mest sannsynleg kunne eg tatt medalje i neste OL. Eg veit eg hadde det som skulle til. Men det var mange ting eg sakna i det livet.

Har leiartrøya i verdscupen

Hedvig fortel om valet på telefon frå Hakuba i Japan, to år etter sin siste konkurranse som kulekøyrar. Her søv ho på madrass på eit trongt hotellrom, et på golvet og elskar sitt nye toppidrettsliv.

– Familien synest jo kulekøyring var farleg nok, og nå skulle eg gjere noko enda farlegare? Kor stoppar det? fortel Hedvig og ler.

Sjå Hedvig Wessel vinne Freeride World tour i Hakuba, Japan. Løypa starta på 1790 meter over havet og hadde målgang på 1420. Du trenger javascript for å se video. Sjå Hedvig Wessel vinne Freeride World tour i Hakuba, Japan. Løypa starta på 1790 meter over havet og hadde målgang på 1420.

Oslojenta har nemleg bytta ut kular i alpinbakkar med naturlege hopp ned frå bratte fjellsider. 19. januar vann ho årets fyrste verdscupkonkurranse i japanske Hakuba i Freeride World Tour.

– Det var utruleg gøy. Det blir faktisk ikkje betre enn det her.

Ho har blitt frikøyrar og lever av å køyre ned dei brattaste fjellsidene i verda. Sporten handlar ikkje berre om å køyre fortast ned bratte fjellsider.

Dommarane dømmer etter linjeval, flyt, kontroll, aggressivitet og teknikk.

Traa forstår valet

Heime på Voss let Kari Traa seg imponere over kor fort den gamle eleven hennar har nådd verdstoppen i frikøyring.

Kari Traa tok sølv i sitt siste OL i Torino. Fire år før tok ho gull i Salt Lake City, og OL-eventyret starta med bronse i Nagano i 1998. Foto: Erik Johansen / NTB Scanpix

Sjølv om ho synest det var trist da det største talentet i norsk kulekøyring valde å avslutta karrieren.

– For meg er jo kulekøyring i hjartet. Det gav meg så mykje. Men eg skjønnar ho så godt. Ho får så mykje meir ut av frikøyringa. Ho har friare tøyler og slepp å ta omsyn til Skiforbundet, seier Traa.

Sponsorane og pengane i idretten blei også borte etter at vossingen gav seg, og har gjort det vanskeleg for dei som kom etter.

– Det er nok ein litt for spesiell idrett. Det er ikkje så lett når ein må betale alt av reiser til konkurransar og samlingar sjølv.

Blei historisk med «back-flip»

I sin fyrste sesong i fjor blei Wessel den aller fyrste kvinna til å ta back-flip (baklengssalto) i konkurranse.

– Dommarane kom bort til meg i mål og var i heilt ekstase. Det er litt vanskeleg å forklare, men det viste at eg betydde noko i miljøet.

Sjølv om det var eit tungt val å droppe kulekøyringa, blei det til slutt enkelt.

Dei siste åra som kulekøyrar fekk ho prøve seg i eit par frikøyringskonkurransar. Ho vann blant anna det nordiske meisterskapet tre år på rad.

I fjor blei Hedvig Wessel nummer fire i World touren samanlagt i sin fyrste sesong i ny idrett. Etter vinterens fyrste konkurranse i Japan har ho leiartrøya. Foto: Foto / Privat

Vil forandre sporten

Men det var dei lange dagane på fjellet som blei utslaget.

– I kulekøyring er det meir som i alpint og langrenn, du trenar på det same, repeterer og det blir rutine. Nå kan eg vere ti timar på fjellet med vener og kose meg med skikøyring. Eg forstod at det er dette eg brenn for.

– Å fylgje hjartet blei å velje frikøyring, forklarar ho.

Wessel presiserer at ho framleis kjenner seg som ein toppidrettsutøvar. Men som frikøyrar har ho fått meir tid til det ho hadde sakna i det meir vanlege toppidrettslivet.

Som for eksempel ta utdanning. I sveitsiske Lausanne bur ho og tek ein bachelor i «Business administration».

Kan bli verdsmeister

I tillegg har 24-åringen sin eigen TV-serie på YouTube og blir sponsa av fleire store skimerke.

Ho merkar også at fleire og fleire nordmenn har begynt å gå toppturar og er oppteken av frikøyring.

– Her kan eg vere mykje meir kreativ og kan gjere ei forandring i sporten. Eg vil pushe grensene og utvikle sporten.

I vinter kan ho bli verdsmeister i sin nye idrett. Vinnaren av verdscupen samanlagt, som Wessel nå leiar, får verdsmeistertittelen.