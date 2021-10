For en av landslagets største medaljekandidater til årets OL i Beijing har allerede vært alene på ett høydeopphold i sommer.

Deretter sammen med landslaget i august/september. Og for tredje gang har hun nå tatt plass i høyden i italienske Livigno og fra onsdag av i Val Senales i Nord-Italia.

Men det stopper ikke der.

– Det er dette som er min største utfordring, slik det alltid har vært, selv om jeg nå er 30 år og ikke ung og lovende lenger. Så er liksom det å være borte i lengden et problem jeg alltid har hatt, sier Weng til NRK mens hun smiler tappert.

– Nå har jeg ikke så mye valg

Hun sverger også til gode forberedelser i høyden til årets Tour de Ski. Deretter venter en lang såkalt precamp, eller forberedelser til OL i Beijing med nok et høydeopphold. Til slutt det alle har ventet på: Nesten en måned i Kina for å jakte medaljer.

Weng sier at hun har valgt bort mange høydedøgn de siste sesongene for å føle seg mer opplagt til for eksempel mesterskap.

– Men nå har jeg ikke så mye valg, så da må jeg bare prøve, da, sier Weng, vel vitende om at OL i Kina går på snaue 1800 meters høyde. Hun mener det er viktig at hun gjør lange og gode forberedelser under slike forhold.

– Passer ikke til å være langrennsløper

Det var ikke mange som klarte å henge med Heidi Weng på tirsdagens morgenøkt i Livigno. Foto: Torstein Bøe / NTB

For Weng handler problemene med å være borte fra Norge om at hun er hjemmekjær, liker rutinene sine og ha støttespillerne nære, hun misliker overraskelser og uventede hendelser.

Hun slet stort med å reise da koronapandemien satte begrensninger og regler under konkurranse i utlandet sist sesong.

Hun har fått hjelp av psykolog og nå har hun funnet en nøkkel til å håndtere det ukjente og redsel, nemlig ved hjelp av pusteteknikk. Hun lastet ned en applikasjon på telefonen som man med pusten må følge rytmen til.

Den bruker hun fortsatt, sier Weng.

– Det høres kanskje rart ut, men jeg slappet skikkelig av og kunne høre på det i fem minutter her og der. Så fant jeg den rytmen og ble trygg.

Hun er i tillegg ganske lydsensitiv. Nye destinasjoner kan i så måte være ekstra utfordrende.

Men hun forsøker, blant annet ved å bruke mye propper i ørene og håndtere det best mulig.

– Jeg prøver liksom å bli flinkere, men har ikke blitt det. Så jeg passer egentlig ikke til å være langrennsløper og det å være mye borte.

Får skryt av treneren

IMPONERT: Landslagstrener Ole Morten Iversen, her avbildet tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagstrener Ole Morten Iversen er imponert over eleven og de valgene hun nå tar. Han mener Wengs valg gjennom sesongforberedelsene og når snøen faller, selv om hun ikke liker å reise, handler om hvor bevisst hun er.

– Det sier meg at hun har klare tanker om hvordan hun vil forberede seg til en OL-sesong. Spesielt hun og Therese, de har vært gjennom dette mange ganger før.

– Det å forberede seg til mesterskap og drive formtopping, det handler om å ha en plan du har tro på og dette mener hun gagner henne best, sier Iversen.

Innstiller seg på et annerledes OL

Så var det OL i Beijing, da, langt unna Norge. Weng er forberedt på strenge restriksjoner under lekene og i utøverlandsbyen, og forhold som er langt unna det hun er vant til.

– Jeg føler jeg skal være ekstremt mye flinkere og være forberedt på at man for eksempel må bruke kjempelang tid og en hel dag på å være på en flyplass, og heller tenke at det tar litt lengre tid enn normalt.

– Det tror jeg bare jeg må innstille meg på og heller bare være så godt forberedt som mulig på akkurat de tingene der så man ikke irriterer seg, sier Heidi Weng.