– Det er litt vanskelig å si hva det var, det er nok litt sammensatt. Jeg synes jeg gikk ganske bra på ski, så jeg vet ikke helt hvorfor, sier Ingvild Flugstad Østberg til NRK.

– Jeg føler både formen og teknikken har stemt i det siste, men sånn er det i dag.

For selv om Marit Bjørgen imponerte med nok en OL-medalje, var en niende, 11. og 15. plass til henholdsvis Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga ikke som forventet.

– Skaper usikkerhet

Stafettgullet var på forhånd regnet som et av de sikreste kortene for Norges del. Nå er ikke NRKs ekspert Fredrik Aukland like sikker etter det han så på lørdagens 15 km.

– Den formen som jeg har sett at jentene holder, skaper usikkerhet. Jeg ser også at de svenske jentene leverer bra. Det er ikke gitt at Norge skal ta den, slik det ser ut nå, kommenterer han.

– Ser man på den norske innsatsen basert på forventningene våre, vil jeg si det har vært en svak norsk dag. Alle tre er kapable til å være topp tre, og slik løpet utviklet seg, synes jeg de falt ganske tidlig fra, sier Aukland.

Ingvild Flugstad Østberg fikk det heller ikke til å stemme lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det var litt kaos

Heidi Weng startet OL med å skuffe stort. En niendeplass var langt unna det hun og andre hadde forventet.

– Jeg vet ikke hva som skjedde selv. Jeg synes det var litt kaos i klassiskdelen og brukte litt for mye krefter der, forteller Weng til NRK.

– Det er litt kjedelig at det er i mesterskap, men sånn er det. Når du ser pallen glipper blir du litt psyka ut. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men hadde ikke full klaff.

En skuffet Ragnhild Haga måtte innse at hun gikk et av sesongens dårligste renn.

– Jeg vet ikke om det var form, ski eller flere ting. Man må prøve å finne ut av det så man får forbedret seg, sier hun.

– Det var en litt merkelig opplevelse. Jeg er litt skuffa, men vi gleder oss veldig over Marits medalje, sier Haga.

BEKYMRET: Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Skuffende

NRKs langrennskommentator Jann Post mener resultatene er skuffende med tanke på den sesongen de har lagt bak seg.

– Det er klart at det er skuffende når vi vet hva de har prestert. Vi så at de tre stod og pratet sammen i målområdet etter rennet. Det så ut som om de funderte på hva som hadde skjedd, sier Post.

Ekspertkommentator Torgeir Bjørn tror noen av jentene kan ha hatt problemer med føret.

– Vi skal ikke spekulere for mye, men det var vanskelige føreforhold. Noen gikk med tørrvoks og noen gikk med klister. Vi så i hvert fall store forskjeller på Kalla og Bjørgen, der Bjørgen hadde veldig trygt og godt feste i skyggepartiene og hadde veldig god glid, men hadde glatte ski der sola stekte.

– Jeg tror det har vært noen sånne utslag på Flugstad Østberg, Haga og Weng. Men formen er heller ikke som den har vært tidligere i vinter, påpeker han.

Se høydepunktene fra 15-kilometeren: