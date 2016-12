Weng slått ut av matforgiftning: – Jeg var skikkelig dårlig

​Etter verdenscuprennene i La Clusaz før jul ble hun slått ut av matforgiftning, melder TV 2.

– Jeg tror at jeg må ha blitt matforgiftet mens jeg var i La Clusaz, jeg ble iallfall skikkelig dårlig dagen etter at jeg kom hjem fra Frankrike. Jeg lå rett ut, sier Heidi Weng i TV 2.

I Frankrike var hun råsterk. På tikilometeren rykket hun fra sine norske konkurrenter og tok seieren. Med det overtok hun også sammenlagtledelsen i verdenscupen fra Ingvild Flugstad Østberg.

Håper på god start

Heldigvis for Weng var det ikke skirenn mens hun var syk, men det har påvirket oppkjøringen for verdenscuplederen. I stedet for høydeopphold før Tour de Ski ble det tur på hytta i julen.

– I stedet for høydeakklimatisering fikk jeg noen dager med trening på Skeikampen. Vi får håpe det gir god effekt, sier Heidi Weng til TV 2.

Tour de Ski 2016/2017, kvinner Ekspandér faktaboks Dette er programmet for 2016/2017-sesongens utgave av Tour de Ski for kvinner: 31. desember: Sprint, fri teknikk 1. januar: 5 kilometer klassisk, fellesstart 2. januar: hviledag 3. januar: 10 kilometer, fellesstart med skibytte 4. januar: 10 kilometer fristil, jaktstart 5. januar: hviledag 6. januar: 5 kilometer fri teknikk, individuell start 7. januar: 10 kilometer klassisk, fellesstart 8. januar: 9 kilometer fri teknikk, jaktstart (opp alpinbakken)

Weng står med tre strake tredjeplasser i Tour de Ski, men med Marit Bjørgen og Therese Johaug ute er Weng den store favoritten.

– Jeg frykter vel at denne touren blir som de andre – at det går tungt i starten og bedre etter hvert, sier Weng til TV 2.