– Nei, si det, jeg vet ikke, svarer Weng på spørsmål fra NRK om hva som skjedde.

Maiken Caspersen Falla var raskest av samtlige i prologen, mens italienske Greta Laurent overrasket med å ta plassen bak.

Samtidig var Johannes Høsflot Klæbo i en helt egen klasse, og trønderen slo nest bestemann, italieneren Federico Pellegrino, med hele 4,88 sekunder.

Sundby misset finalene med et knapt sekund.

– Gikk for dårlig

Weng håpet i det lengste å ta seg videre, men til slutt måtte hun konstatere at finalene går uten henne.

– Det var ikke voldsomt til fart. Jeg får håpe jeg kommer videre. Hvis jeg gjør det, får jeg kanskje opp farten, sa Weng før resultatet var klart.

På spørsmål om det var skiene som sviktet, svarte Weng kort:

– Jeg vet ikke.

Roar Hjelmeset påpeker at Falla åpenbart hadde gode ski, og landslagstreneren tror dermed ikke at skiene er forklaringen.

– Hun gikk for dårlig, da. Det er en kort løype, så det skilte sju sekunder fra nummer 30 til nummer 1, sier Hjelmeset til NRK.

V-cup langrenn: Sprint, fri teknikk Du trenger javascript for å se video.

– Ti kilo for lett

Nest best av de norske var Kathrine Harsem på 12.-plass. Hun ble slått av Falla med i overkant av fire sekunder.

Tiril Udnes Weng og Silje Øyre Slind er også klare for kvartfinalene senere lørdag etter å ha blitt henholdsvis nummer 17 og 28.

– Det er lenge siden jeg har vunnet en prolog, så det var kult, sier Falla, som er spent før finalene.

– Jeg føler egentlig at jeg er ti kilo for lett ned det oppløpet her. Jeg må prøve å ligge langt foran og gjøre meg så stor jeg kan ned den bakken. Jeg tror det blir noen spennende finaler.

Seefeld-løypa har også en sving cirka 300 meter fra målstreken, hvor det blir helt avgjørende å ligge langt fremme.

Sprintfinalene ser du her eller på NRK1 fra klokken 13.40.