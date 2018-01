Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

48,5 sekunder ble avstanden mellom Weng og lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg på toppen. Duoen gikk sammen hele veien inn mot bakken i Alpe Cermis, men der sa Weng, som vinner Tour de Ski for andre året på rad, takk for følget.

– Underveis syns jeg vi gikk litt fort, men da det ble brattere måtte jeg bare prøve. Jeg syns Ingvild virket sterk, og jeg fikk skikkelig kamp, men det holdt. Jeg vet ikke helt om jeg fortjente seieren, men den siste etappen passer meg veldig bra. Jeg har litt flaks med det. Ingvild har vunnet mest her, så jeg vet ikke om jeg er noe bedre, men, sier Weng.

– Hvordan føles det å vinne igjen?

– Jeg vet ikke helt. Det har ikke gått opp for meg ennå. Jeg tror kanskje jeg blir litt mer fornøyd etter hvert. Og jeg er veldig glad for at mamma og pappa har vært her de to siste dagene. Jeg føler at jeg går mye fortere da.

Fornøyd med andreplass

Weng la grunnlaget for seieren på lørdagens jaktstart, og hadde også best tid opp slalåmbakken. Andreplasserte Østberg er ikke enig med vinneren i at hun har flaks som vinner Tour de Ski igjen.

– Det er den sterkeste totalt sett som står på toppen her. Heidi var i en klasse for seg opp her, sier Østberg.

– Jeg er godt fornøyd med å sikre andreplassen. Jeg prøvde å kjempe med Heidi nederst i bakken, men jeg tror jeg gjorde smart i å gå som jeg gjorde. Hun var sterkere enn meg oppover der. Hun var sterkest i dag. Jeg hadde en minusdag i går som ødela litt for meg sammenlagt, fortsetter hun.

Sammen med Weng kom hun seg raskt på bena i målområdet for å heie amerikanske Jessica Diggins inn til en historisk tredjeplass i Tour de Ski.

– Jeg kjenner dem, det er så flotte jenter og bra mennesker, sier Diggins.

Ros fra Aukland

– Jeg tror ikke jeg har sett noen gå så teknisk godt opp denne bakken før. Heidi har løst dette meget godt, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Å, du verden? svarer Weng konfrontert med utspillet etter mål.

– Du imponerte ekstremt da du klart å padle så teknisk bra og skyve så godt. Det kan du være stolt av, mener Aukland.

– Jo takk, det var hyggelig å høre! Jeg vet ikke helt om jeg følte det sånn, men om det så bra ut på TV, så er kanskje det det viktigste, sier Weng og ler.

– Dette var vel ikke så overraskende for de som fulgte med underveis. Det var en av Norges beste løpere både med ski på bena og joggesko. Vi har vel sagt hele uken at Ingvild trengte ett minutt. Med en dårlig dag ble det duket for Heidi, sier landslagsssjef Vidar Løfshus.