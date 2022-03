– Jeg følte meg urettferdig behandla i fjor, og nå er de ute etter meg i år og. Fader, altså, jeg er ikke noe godt likt i Sverige, sier Lotta Udnes Weng til NRK etter fredagens sprint i Falun.

Hun tok seg tilsynelatende greit videre til semifinale. Det trodde hun også selv, til hun fikk se resultatlista.

– Jeg skulle egentlig bare sjekke resultatlista for å sjekke at alle norske hadde kommet videre, for det var jeg egentlig ganske sikker på at vi hadde. Men så ser jeg at det står DSQ bak navnet mitt, og da skjønner jeg egentlig ingenting, forteller hun.

OVERLEGEN: Jonna Sundling var i en klasse for seg på sprinten. Foto: Ulf Palm / AP

– Jeg er ikke så godt likt i Falun

Diskvalifikasjonen skyldtes et gult kort. Hun hadde et gult kort fra tidligere i sesongen. To gule er lik rødt kort, også i langrenn.

Men Lotta Udnes Weng skjønte ikke hvorfor hun hadde fått gult kort, og ringte tvillingsøster Tiril for å høre om hun hadde sett noe.

– Det hun finner er at jeg tar noen ekstra skøytetak inn i den siste bakken, og det er vel det som bikker det feil vei, da, sier hun.

Lotta Udnes Weng fikk imidlertid ingen beskjed om at hun var ute av løpet.

– Det er egentlig litt dårlig at jeg ikke får beskjeden, for hadde jeg ikke lest det på resultatlista sjøl, så hadde jeg sikkert stått på start om fem minutter, sier hun.

– Det er ganske brutalt å få rødt kort. Jeg tror ikke jeg er så godt likt i Falun, sier Udnes Weng.

RENNDIREKTØR: Pierre Mignerey i FIS forteller at Weng ble disket fordi hun tok skøytetak. Her er han avbildet i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Slik forklarer FIS diskingen

Renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet, Pierre Mignerey, forklarer diskvalifikasjonen slik:

– Juryen så på video at hun tok noen skøytetak i løpet, og det er et klassiskløp. Da er det et teknisk regelbrudd. Så hun fikk et gult kort, og ettersom hun hadde et gult kort fra før, ble hun diskvalifisert.

Mignerey satt ikke selv i juryen, men støtter avgjørelsen.

– Jeg så det på video selv, og jeg forstår definitivt juryavgjørelsen, sier han.

På grunn av diskvalifikasjonen, gikk hjemmehåpet Maja Dahlqvist videre. Også i fjor ble Lotta Udnes Weng rammet av en juryavgjørelse som gikk i favør av en svenske.

De fleste mente at Linn Svahn burde vært diskvalifisert for en manøver mot Lotta Udnes Weng på oppløpet i kvartfinalen. Svahn tråkket sin norske konkurrentene på skiene da hun la seg inn i sporet. Svahn slapp straff.

– Jeg er forbanna. Jeg skjønner ikke at det går an å oppføre seg sånn, sa en frustrert Lotta Udnes Weng da.

Renndirektør Mignerey påpeker at juryen i Falun i år ikke har noe svenske medlemmer.

