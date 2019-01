Weng om «skicross-løypene»: – Helt unødvendig

Løperne fikk seg en overraskelse da de skulle teste ut løypene i Val Müstair nyttårsaften. Der var det nemlig laget til store kuler og et hopp, noe løperne ikke hadde blitt varslet om.

Beskrivelser som «skicross»-løype ble brukt.

Under sprintprologen tidlig første nyttårsdag ble løypene brukt for første gang i konkurranse.

– Kan bli mye rart

Da gikk løperne én og én, og det hele gikk pent og pyntelig for seg. I finalerundene skal løperne imidlertid knive om posisjonene underveis, og Heidi Weng er spent på hvordan det blir da.

– Det var ikke så stress som jeg trodde. Men det kan bli mye rart underveis i heatene, knall og fall, og det synes jeg er unødvendig i en tour, sier hun.

Slik ser det ut i løypene i Val Müstair. Video: Hans Kristian Stadheim.



Selv var hun sikker på at hun ikke kom til å ta seg videre fra prologen, siden hun gikk i mål nesten ti sekunder bak Stina Nilsson.

– Det var elendig, utbrøt Weng da hun møtte pressen like etter prologen.

Men tiden skulle vise seg å holde, og Weng blir å se i kvartfinalene. Det blir også Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Mari Eide, Kari Øyre Slind, Maiken Caspersen Falla, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.

De fleste av de norske løperne tok seg med andre ord greit videre fra prologen. Bare tour-debutanten Anna Svendsen og Silje Øyre Slind, som er bedre på de lengre distansene, røk ut. Stina Nilsson var raskest av alle, tett fulgt av Østberg.

Har endret løypene før

De spesielle løypene har vært en snakkis, men Weng prøver også å avdramatisere det hele.

– Den var egentlig veldig grei. Men samtidig synes jeg de kan holde seg til å gjøre det på en verdenscup-dag, og ikke underveis i en tour. De synes jeg er helt unødvendig, sier hun.

Også tidligere har arrangøren i Val Müstair vært kreative i løypeprepareringen, og for noen år siden måtte et hopp files ned natten før konkurransen etter store protester fra løperne, som da fryktet for egen sikkerhet.

Weng tror den største utfordringen blir å gå sammen med andre over de høye kulene.

– Jeg tror det kan bli litt verre å gå i felt. Men det blir som det blir, man får ikke gjort noe med det, sier hun.

I herrenes sprint var Johannes Høsflot Klæbo aller raskest, tett fulgt av Emil Iversen. Også Sindre Bjørnestad Skar, Simen Hegstad Krüger, Eirik Brandsdal og Finn-Hågen Krogh tok seg til kvartfinalene.

Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Hans Christer Holund røk ut.