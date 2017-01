Weng og Østberg i ordkrig om favorittstempelet

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle gå bra i Tour de Ski, jeg. Jeg føler ikke jeg har hatt så veldig rå oppladning til dette. Jeg tror Ingvild er hakket sterkere enn meg akkurat nå. Så får jeg kjempe så hun ikke blir tre minutter foran, sånn som hun var i fjor, sier Heidi Weng etter å ha blitt slått av Ingvild Flugstad Østberg på 5 km klassisk fellesstart i Val Müstair søndag.

Etter to etapper leder Østberg 10,3 sekunder foran Weng. Og det til tross for at de to første etappene har gått over all forventning.

Likevel fnyser Østberg av at Weng hevder hun føler seg underlegen.

– Heidi sier jo alltid det. Hun sier det hele sommeren og høsten at «Flugstad blir skummel»l, og så er det hun som går fortest, sier Østberg.

– Trøya blir ikke mi

Forrige sesong gikk hun ut i tet på den avsluttende jaktstarten opp slalåmbakken i Val di Fiemme, 39 sekunder bak Therese Johaug og 2.27 foran Weng. Da måtte hun gi tapt mot Johaug, men klarte å holde Weng bak seg.

– Jeg vil beholde ledertrøya så lenge som mulig, men igjen så blir den ikke mi på toppen, fastslår Østberg overfor NRK.

Sannsynligvis blir det en jevn duell fram til siste dag. Skal Østberg holde Weng bak seg opp slalåmbakken, bør hun nok øke forspranget til vesentlig mer enn ti sekunder. I fjor var nemlig Weng halvannet minutt raskere på avslutningsetappen.

Og fortsetter trenden fra søndagens renn, så kan luka bli større. For Weng hadde mer enn nok med å henge på Østberg – til hun til slutt måtte slippe.

VIDEO: Se Ingvild Flugstad Østberg gå inn til seier. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se Ingvild Flugstad Østberg gå inn til seier.

– Håpet vi kunne jobbe sammen

– Det var ikke planen å gå først. Jeg håpet at jeg og Heidi kunne jobbe litt sammen. Roar Hjelmeset ropte at Heidi måtte være med og dra, men det ble til at jeg gikk først fra start til mål. Det var litt kult at jeg bare kunne gå først hele veien, sier Østberg – som fikk oppreisning etter å ha blitt slått ut i semifinalen i lørdagens sprint.

Heidi Weng er nå glad for at etappene i høyden (rundt 1700 meter) er ferdig og at ferden går videre til Oberstdorf.

– Jeg er veldig glad det er ferdig her. Det var skikkelig hardt og Ingvild var veldig sterk, mye sterkere enn meg i dag, så jeg er glad jeg klarte å gå så bra, sier Heidi Weng.

Mandag er det hviledag, mens det tirsdag er 10 km fellesstart med skibytte på programmet.