Weng har ikke uttalt seg stort om hvordan hun har opplevd den siste måneden. Den 26. januar fikk 31-åringen sammen med lagvenninne Anne Kjersti Kalvå den nedslående beskjeden om positiv koronaprøve under landslagets siste samling før OL i Beijing.

Sesongens store høydepunkt gikk med dét i vasken.

Men i Lahti, etter en 19. plass på 10 kilometer i klassisk, nesten to minutter bak vinner Therese Johaug, åpner hun opp om tidagersperioden i isolasjon i slutten av januar.

TRENGTE LITT STØTTE: Heidi Weng får noen trøstende ord av Therese Johaug etter søndagens 10 kilometer i klassisk i Lahti. Foto: Martin Leigland / NRK

– Jeg var både irritert, frustrert og lei meg, så for å si det sånn: Jeg skal ikke ha den driten der igjen. Jeg tror jeg skal spise på rommet til alle måltider, for det er så uaktuelt at jeg skal oppleve dette igjen, i hvert fall på vinteren, sier Heidi Weng til NRK.

Selv om situasjonen førte til mindre trening, var isolasjonen verre på andre måter.

– Jeg har kanskje slitt mest med psyken ved å være innesperret i et rom så lenge og ikke være hjemme, som mange andre får lov til hvis de blir syke, sier Weng, som likevel understreker at hun setter pris på at faren reiste ned til Italia og bidro. Selv om de bare fikk si «hei» på balkongen var det godt med noen nære til stede.

«Grusomt»

Derfor har ikke Weng gått et skirenn siden hun ble nummer tre totalt, men vant Tour de Ski-etappen opp den såkalte monsterbakken i italienske Val di Fiemme 4. januar.

Konkurranse-comebacket i Lahti søndag var derfor preget av lave forventninger, skal vi tro hovedpersonen selv. Hun påpekte at det var to måneder siden sist hun tok seg ut på samme vis og kalte det grusomt denne gangen.

OPP MONSTERBAKKEN: Heidi Weng leverte et sterkt Tour de Ski, her på toppen av Alpe Cermis i januar i år, bakken som avslutter touren. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vet hvor rå hun er. Hun må ikke glemme det

Kanskje var det derfor hun fikk en «lykke til»-klem av Therese Johaug før start. Men der Johaug til slutt vant, ble det tyngre for Weng.

I målområdet ble det en enda lengre klem mellom de to lagvenninnene. Det var ikke uten grunn.

– Jeg synes jo vanvittig synd på Heidi. Hun fikk OL-drømmen knust bare noen dager før vi skulle reise. Hun var i kjempeform, på vei opp og jeg vet hvor mye hun har trent mot OL. Så kommer hun hit og får ikke det hun er god for. Jeg synes synd på henne og det kunne vært meg, sier Johaug.

TRENGTE NOEN TRØSTENDE ORD: Heidi Weng (med ryggen til) ble møtt av Therese Johaug etter 10 kilometeren i Lahti søndag. Foto: Martin Leigland / NRK

– Det er synd. Men jeg vet også hvor god og rå hun er. Hun må ikke glemme det nå.

– Kom meg i hvert fall på start

Tiden etter tidagersperioden i isolasjon har vært preget av opp- og nedturer. Etter cirka tre uker gikk intervallene på mølla bra. Men så forsøkte hun å ta seg mer ut på trening. Da ble tilstanden langt mer variabel og ustabil i ettertid, sier Weng nå.

– Det har tappet veldig for krefter og jeg har vært litt for ivrig med å tro at jeg har vært tilbake, og da har alt av styrke og alt kostet mer enn før.

Derfor var hun smertelig klar over at det kunne gå alle veier i returen til verdenscupen i Finland.

– Alt i alt, jeg kom meg i hvert fall på start og fullførte, så jeg skal egentlig være stolt av det. Vi kan vel si at kanskje jeg vinner koronalaget på kvinnesida, sier Weng.

PS: På spørsmål om hun har tenkt å gå folkefesten i Holmenkollen kommende helg, svarer Weng at hun ikke kan svare på det ennå, ettersom hun tar en dag av gangen.