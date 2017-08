Weng imponerte seg selv med ødelagt stav

Advarsel! Saken inneholder resultatet fra Toppidrettsveka, som vises på NRK1 lørdag kveld kl. 20:10.

For da kvinnene skulle gjøre opp om seieren over 12 kilometer i Trondheim sentrum, var Heidi Weng sjanseløs i spurten. Hun hadde nemlig mistet piggen på staven tidligere i rennet.

– Jeg skulle gjerne hatt en pigg, så jeg kunne spurte på slutten, men jeg prøvde så godt jeg kunne, sier Weng til NRK.

– Jeg imponerte meg selv faktisk. Det at jeg klarer å holde så bra, for det var noen veldig stive armer der, fortsetter langrennsløperen, som til slutt ble nummer fem i siste renn.

Hun smiler bredt når hun får opplyst at hun likevel vant Toppidrettsveka sammenlagt. noe hun også gjorde i fjor – og i 2015.

– Jeg vet ikke om jeg er i bedre rute enn i fjor, men jeg føler meg egentlig ganske bra, ja, forteller Weng.

– Farlig

Været i Trondheim var av den grisete sorten lørdag ettermiddag. Regnet sprutet og løypa var vår og glatt. Såpass at flere av utøverne uttrykte at de var bekymret før start. «Farlig», mente Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Det er viktig at vi sier ifra på forhånd, så får juryen mulighet til å dirigere litt før start. De som er vant til å ta veldig store sjanser tenker seg kanskje litt om. Jeg opplevde at det gikk ryddig for seg, og ingen forsøkte å kleppe hverandre ned underveis. Vi gjorde opp om plassene i spurten, forteller hun.

– Vi tok det veldig med ro, og det var bra at alle «safet» litt. Det var veldig glatt noen steder, men det gikk bra, sier Weng.

Tom i spurten

Uhrenholdt Jacobsen lå lenge foran å dro, i håp om å sikre seg andreplassen sammenlagt. Hun hadde seieren på jaktstarten i lomma, men 50 meter før mål, var det slutt. I stedet vant Anna Haag.

– Da hadde jeg ikke mer krutt igjen. Veien til mål var lenger enn jeg hadde sett for meg. Det ble en vanvittig hard og bra treningsøkt, og jeg må spurte med noe som allerede er slitent. Det er jo noe som skjer fort til vinteren også, sier hun og smiler.

Weng vant Toppidrettsveka, foran svenske Linn Sömskar og Astrid Uhrenholdt Jacobsen på tredjeplass.

