– Det gjør så vondt. Det er så typisk, sier en gråtende Heidi Weng.

Det var i den siste svingen før oppløpet under sprint-kvartfinalen at Weng og Laurien van der Graaff kom for nært, slik at skiene deres gikk inn i hverandre.

Begge falt, men reiste seg og gikk for egen maskin til mål.

Slik så kollisjonen ut. Bilder med tillatelse fra TV 2. Du trenger javascript for å se video. Slik så kollisjonen ut. Bilder med tillatelse fra TV 2.

Frykter brudd i hånden

Da Weng kom i mål hadde hun tatt av hansken på den høyre hånden. Der la hun seg ned i snøen og fikk umiddelbart hjelp av landslagslege Øystein Andersen.

Weng hadde det tydelig vondt etter fallet, som også gjorde at hun røk ut allerede i kvartfinalen på sprinten. Foto: Mikal Aaserud

Han tok med seg en gråtende Weng til et skiftetelt hvor hun fikk tilsyn.

Skiløperen gråt fortsatt da hun litt etterpå kom til pressesonen.

– Jeg håper at hånden ikke er brukket, sier Weng.

Hun sier legen tror hånden kanskje bare er kraftig forslått og hoven, og at det er derfor smertene er såpass store.

– Hvis det ikke går ned får jeg ta røntgen, sier Weng, som likevel ikke avfeier at hun fortsetter Tour de Ski.

– Jeg kommer til å stille uansett, sier hun og ler.

– Skuffet

Weng sier at hun nå nesten angrer på at hun gikk kvartfinalen, som hun var nær å ikke greie å kvalifisere seg til.

– Jeg er mest lei meg, og dessuten skuffet over at jeg ikke holdt meg på beina. Jeg bare håper jeg får fortsette og at det ikke blir noe vondt etter hvert. Det er nesten så jeg angret på at jeg gikk kvartfinalen. Jeg kunne bare dratt videre. Det er morgendagen jeg har gledet meg til mest i hele Tour de Ski, sier hun.

I morgen er det 10-kilometer fellesstart i klassisk stil som står på programmet.

Weng har hatt en trå sesong, og medgir at uhellet føyer seg inn i rekka av litt stang ut.

– Jeg følte meg litt fresh i dag, sånn passe i alle fall, i dag. Så det er litt kjipt, sier hun.

Verken Weng eller Van Der Graff kan lastes for uhellet.

– Det er vanskelig å skylde det der på noen, det er sånt som bare skjer, sa TV2-ekspert Åge Skinstad.

