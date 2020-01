Weng gikk så sakte at kommentatorene ikke skjønte noe

– Det eneste målet er å finne fram i løypa, sa Heidi Weng før start på torsdagens 10 km fristil under Ski-NM på Konnerud.

Der var hun regnet som Therese Johaugs tøffeste konkurrenter. Men der Johaug klinket til fra start, trengte man omtrent detektivlisens for å holde seg orientert på Heidi Wengs start.

NRKs ekspertkommentator klarte rett og slett ikke å finne henne på resultatlistene på de første passeringene. Hadde hun ikke klart å finne fram i løypa? Hadde hun falt? Manglet tidtakerbrikken?

Hvor er Heidi Weng? Du trenger javascript for å se video.

Vi lar Heidi Weng selv svare:

– Alle trodde jeg hadde gått feil, og det kunne ha vært rett. Men nei, innleder hun, og utdyper.

– Jeg har en samboer som har vært sjuk og har vært usikker sjøl på om det har vært så smart å gå, så jeg brukte en runde på å komme litt inn i det og hadde avtale om at jeg skulle ta en fornuftig åpning og føle meg litt fram.

FANT VEIEN: Heidi Weng tapte nesten et halvt minutt på en kilometer, men det var ikke fordi hun bommet på løypa. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dritstressa

Leter man godt nok, finner man Weng på lista etter 1 km. På 42. plass. 28,9 sekunder bak Johaug.

– Jeg skjønte at det hadde vært noe sykdom hjemme der, så hun var redd for å bli syk, sa hun. Da jeg hørte sekunderingen uti der, så tenkte jeg at «nå har ikke Heidi gått alt hun har, i hvert fall», smiler Johaug, som i suveren stil tok sitt 13. NM-gull.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok sølv, 44,6 sekunder bak, mens Tiril Udnes Weng tok bronsen.

– Jeg trodde, som sikkert alle andre, at det hadde skjedd noe, men så sier hun at hun bare hadde startet rolig, sier sølvvinner Jacobsen.

Etter hvert fikk også Heidi Weng fart på skiene. 42.-plassen etter én kilometer ble til femteplass i mål.

SUVEREN: Therese Johaug ble verken truet at Heidi Weng eller noen andre. Foto: Terje Pedersen

– Livredd for å bli sjuk

Det sier hun seg fornøyd med, lettet over at kroppen fungerte bra da hun etter hvert bestemt seg for å gire om. Frykten for sykdom var nemlig høyst reell.

– Samboeren har hatt feber og vondt i halsen, så jeg måtte ta inn på hotell i går og var litt småstressa i dag og i går. Det tror jeg de andre jentene kan skrive under på. Jeg er livredd for å bli sjuk, sier hun.

Å ta opp kampen med Johaug, hadde nok uansett blitt tøft.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var et kjapt føre, is og litt krevende å gå, men jeg føler jeg klarte å løse det på en best mulig måte. Jeg følte meg veldig bra i dag, sier Therese Johaug.