Østberg om kollapsen: – Noen ord gikk gjennom hodet som ikke egner seg for TV

Weng spiste nemlig inn hele forspranget til Østberg i Tour de Ski-sammendraget på lørdagens fellesstart, og nå går duoen i praksis ut likt opp monsterbakken søndag.

Etter at det raknet fullstendig for Østberg på sisterunden, skiller det nå bare 1,8 sekunder før finalen opp slalåmbakken i Val di Fiemme.

– Vondt i hele kroppen

Østberg slet åpenbart med glatte ski og dårlig feste, men hun er først og fremst opptatt av hva hun kunne gjort bedre selv.

– Det var noen ord som gikk gjennom hodet som ikke egner seg for TV. Jeg måtte kjempe med meg selv. Du føler det meste rakner, og du har vondt i hele kroppen. Du skjønner at sekundene røyner på, sier Østberg om den avgjørende sisterunden.

Weng og Østberg gikk lenge side om side i front, men Weng skrudde opp farten på tampen av den andre runden.

Og mens Weng fortsatte å male på i front, slet Østberg mer og mer med å holde følge.

– Jeg gledet med til å øke på før de to siste rundene. Det svarte ikke så godt som jeg hadde håpet og da røynet det på med sekunder. Den er vond å svelge akkurat nå, sier Østberg.

– Du har tydelige glipptak?

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Jeg får evaluere når jeg kommer på hotellet, sier Østberg.

Weng med avgjørende skivalg

Til slutt ble avstanden hele 35,2 sekunder i mål, og Weng spiste også fem sekunder på den innlagte spurten.

– Jeg var egentlig litt sliten de to første rundene. Jeg tenkte det kom til å bli tungt, så jeg hadde bestemt meg for å kline til. De andre glapp mer enn jeg gjorde, og da tenkte jeg at jeg bare måtte gå, sier Weng, som forteller at hun gjorde et avgjørende skivalg.

– Jeg valgte et par ski som var myke, og jeg hadde litt dårligere glid, men bedre feste. Men det er jeg glad for nå. Jeg tok for en gangs skyld rett valg.

Seieren smakte naturlig nok ekstra deilig for Weng, som falt og tapte dyrebare sekunder på oppløpet i Oberstdorf:

Østberg vant, Weng falt

Fallet gjorde at avstanden kom på 57 sekunder, men nå er det i steden Weng som får det soleklare favorittstempelet før duellen opp slalåmbakken.

– Jeg skulle gjerne holdt meg på beina i Oberstdorf, men det er en del av gamet. Men da hadde jeg kanskje ikke vært så irritert og godt så fort i dag, sier Weng.

Østberg mener hun nå har «null prosents sjanse» til å vinne sammenlagt.

– Det sier hun hver gang. Jeg kan si at jeg er favoritt, men at Ingvild gir seg, tviler jeg på, svarer Weng.