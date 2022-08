Weng ble sengeliggende etter kongemiddag: – Utrolig tøffe måneder

– Det har vært utrolig tøffe måneder for psykens del. Når du har vært så lite sosial, og det endelig er ferie og andre ting man kan gjøre.. Det har vært tøft, slår Weng fast.

Weng har lagt bak seg et drøyt halvår hvor absolutt alt har gått galt. Den 26. januar fikk 31-åringen den nedslående beskjeden om positiv koronaprøve under landslagets siste samling før OL i Beijing. Dermed gikk sesongens store høydepunkt i vasken, til tross for at hun gikk til ekstreme skritt for å unngå smitte.

Hun kom seg tilbake i konkurranse en drøy måned senere, men i mars gikk det galt igjen. Weng skled på isen og slo hodet i bakken. Fallet førte til en hjernerystelse som har tatt flere måneder å lege.

– Det var nysnø på toppen og is under. Så var jeg på vei å begynne å løpe med skisko, og så sklir jeg rett på bakhodet, forteller Weng om hendelsen som skulle sette en stopper for alt fra sosialt samvær, til bilkjøring og trening.

FØR SMITTEN: Heidi Weng vant i monsterbakken i Tour de Ski rett etter nyttår. Like etterpå ble hun smittet av koronaviruset, og OL-drømmen ble knust. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gikk glipp av venninnas bryllup

Weng har ikke deltatt på en eneste samling med landslaget siden hjernerystelsen i vinter. Men også utenfor skiløypa har det skapt trøbbel.

– Jeg var i middag hos kongen 12. mai og måtte ligge i senga tre dager med hodeverk etterpå. Og så gikk jeg glipp av Ragnhild (Haga) sitt bryllup. Det er mye jeg har gått glipp av, sier Weng.

Hjernerystelsen runder av et 2022 som til nå har vært et mareritt. Åpningen på året, hvor OL glapp, hadde allerede tært på.

– Det var veldig klønete, og i tillegg et veldig ugunstig tidspunkt for hodets del. Jeg hadde vært veldig usosial og veldig nøye på å ikke være med mye mennesker, og så får jeg korona. Da tok det lang tid for å komme meg tilbake. I Falun var jeg endelig på høyt nivå, og så var det en uke med glede før jeg trynte.

NUMMER TRE: I comebacket ble Heidi Weng tre. Foto: Morten Stenberg / NRK

– Hva har vært det tøffeste?

– Det at jeg ikke har kunne være sosial. Jeg har prøvd å være sosial nå i det siste for å tåle en samling. Jeg har ikke hørt på musikk og alle sånne småting, som å kjøre bil, har vært krevende for hodet.

Først nå er hun tilbake for fullt. Etter flere måneder på sidelinjen var Lysebotn Opp første utfordring. Selv med nesten sju måneder uten særlig trening ble Weng beste norske løper med en tredjeplass.

– Jeg er utrolig fornøyd med at det gikk såpass bra. Jeg kan egentlig ikke forvente noe mer. Nå kan det egentlig bare gå en vei, og det er forhåpentligvis oppover, og ikke finne på noe nytt tull. Nå har det vært nok, sier Weng.