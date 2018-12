Weng avslører: Ble satt ut av fallskade på rulleski i sommer

Det forteller Weng til NRK under verdenscupen på Lillehammer i helgen.

Bakgrunnen for stivhet og dårligere bevegelighet i ankelleddet og leggen kom etter et fall på en treningsøkt.

– Jeg klinte rulleskien med skruen rett inn i leggen og ankelen. Det er ikke annet enn at leggen er blitt stivere, sier Weng – og drar litt på det når hun svarer «nei» på spørsmål om hun i dag er hemmet av fallet.

Behandlingen av skaden gjør hun selv, det vil si at hun driver en del uttøying, forteller Weng selv. Hun legger også til at hendelsen var selvforskyldt.

Måtte ta det roligere

Selv om hun i dag kjenner på stivhet og litt dårligere bevegelighet i ankel og legg, er spørsmålet hva dette gjorde med Wengs treningsgrunnlag da fallet oppstod.

NÆRMER SEG FORMEN: Heidi Weng, her i Lillehammer-løypene under ti kilometer i fristil lørdag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

27-åringen har – og hadde allerede gått glipp av mye trening i årets sesongoppkjøring totalt sett. Det har i dag ført til at profilen har kommet skjevt ut i årets sesong, blant annet under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen, hvor hun noterte seg for en syvende- og 16. plass.

Hun har ikke kommet videre fra de to sprintprologene i verken Ruka eller Lillehammer i verdenscupen. På distanse har resultatene variert. Weng har vært et godt stykke unna verdenstoppen, men aldri dårligere enn nummer 20.

– Ikke annet enn at jeg måtte ta det «litt kulere» i starten, sier Weng, på spørsmål om hun gikk glipp av mye trening. Hun vil åpenbart ikke tillegge skaden – og hvordan det påvirker henne i dag for mye vekt.

Måtte redusere treningen

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landslagstrener Ole Morten Iversen er åpenbart enig med eleven og sier at Weng uansett er på et nivå de var klar over på forhånd – det vil si et stykke bak Therese Johaug & co. – fordi hun kom for sent i gang med sesongoppkjøringen.

Han sier dette om skaden:

– Hun måtte redusere treningen. Men dette er uansett mange måneder siden. Heidi er der hun skal være. Hun kommer etter hvert når hun får noen skirenn til. Hun er ikke satt tilbake av fallet. Det er uproblematisk, sier han.