Weldu (32) oppdaget på asylmottak – nå er han Norges ukjente medaljehåp

Torsdag fikk 32-åringen, som opprinnelig er fra Eritrea, godkjennelse fra Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) om å representere Norge under EM i Berlin.

FORNØYD: Weldu Negash Gebretsadik ble veldig glad da han mottok nyheten om at han representerer Norge i EM. Foto: Camilla Skanke

Gebretsadik kom til Norge 17. mai i 2011 etter at han dro fra hjemlandet sitt i frykt for å bli innkallet til militæret og for å havne i fengsel.

Som 25-åring ble han tilfeldigvis oppdaget av en mosjonist da han var ute å trente for sju år siden. Da levde han under enkle kår på et asylmottak i Hurdal i Akershus.

– Da jeg var på asylmottaket i Hurdal, trente jeg to ganger om dagen. Der møtte jeg en som heter Gaute Bakken som mente at jeg var et talent. Etter det begynte jeg å delta i konkurranser, sier Gebretsadik.

Han innrømmer at forholdene i Hurdal ikke var ideelle for en toppidrettsutøver.

– Det var vanskelig fordi vi bodde mange mennesker i ett hus. Da man ville sove etter trening kunne man lett bli forstyrret. Men jeg hadde det fint. Jeg snakket med sjefene der og de la blant annet til rett for at jeg fikk den maten jeg ville ha.

I 2014 ble Gebretsadik norsk mester på 10 000 meter på Jessheim. Etter løpet fikk han møte Erna Solberg og fortalte henne at han gjerne ville bli norsk statsborger.

Her møter Weldu Negash Gebretsadik etter at han ble norsk mester på Jessheim i 2014. Du trenger javascript for å se video. Her møter Weldu Negash Gebretsadik etter at han ble norsk mester på Jessheim i 2014.

Nå har ønsket om både norsk statsborgerskap og deltagelse i EM gått i oppfyllelse for 32-åringen.

– Betyr alt

Maratonløperen, som fikk norsk statsborgerskap i fjor, har representert BUL idrettslag siden 2012.

Sportslig leder i klubben, Eirik Tanberg, sier de har jobbet for å få Gebretsadik til å representere Norge i lang tid, men veien dit har ikke vært enkel.

– IAAF frøs jo alle nasjonsoverganger for et par år tilbake og det var jo veldig kjedelig for han. Det var tøft for Weldu etter at han ble norsk statsborger og ikke kunne delta i VM i fjor. Nå i slutten av juli kom det nye regler, så vi sendte inn en søknad. Da vi fikk beskjeden fra IAAF i går, så ringte jeg Weldu og han var ganske fornøyd, sier Tanberg, som understreker at dette «betyr alt for Gebretsadik».

HARDT ARBEID: Både Gebretsadik og Eirik Tanberg har jobbet lenge for at Gebretsadik skulle kunne representere Norge. Her mottar Gebretsadik utstyr til EM. Foto: Camilla Skanke

Medaljekandidat i EM

Under et maratonløp i Daego i Sør-Korea i vår løp Gebretsadik inn til tiden 2.10.39, som tilsvarer den fjerde beste tiden i Europa i 2018. Fra før har han en personlig rekord på tiden 2.09.

NRKs friidrettskommentator Jann Post Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Flere av de beste har imidlertid ikke løpt en maraton i 2018 ennå.

– Han er jo en veldig god maratonløper. Det har vi visst i mange år. Mo Farah, som topper europastatistikken i år, skal ikke løpe EM. Det betyr jo at han per definisjon med et godt løp er medaljekandidat i EM, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post, som tror løpstalentet nå kan få et løft i karrieren.

– Dette var målet mitt

Det er ingen tvil om at Gebretsadik ble lettet da han torsdag mottok nyheten om at han får representere Norge.

– Eirik ringte meg og han sa «gratulerer, du representerer Norge», og jeg sa «yes». Dette var målet mitt, sier Gebretsadik.

– Hvilke forventninger har du til EM?

– Jeg skal løpe så fort jeg kan. Målet mitt er å løpe på 2.10/2.11. Det er mange som skal løpe som kommer fra høydetrening, så jeg håper å være blant topp fem. Jeg har trent veldig mye her hjemme, sier han som håper på medalje.