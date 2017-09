Ifølge Sky Sports, BBC og en rekke andre britiske medier ble Wayne Rooney arrestert for fyllekjøring torsdag kveld. 31-åringen skal ha blitt stoppet av politiet nær hjemmet sitt i Prestbury.

Den tidligere Manchester United-spilleren offentliggjorde sist uke at han legger opp som landslagsspiller for England. Det betyr at Everton-spilleren fikk fri denne uka, i stedet for å være med landslaget til Malta.

Rooney skal ha vært på vei hjem fra en fest da han ble vinket inn av politiet i Cheshire, melder The Mirror. Eks-landslagsspilleren skal tidligere på kvelden ha posert for en selfie med cricketspiller Jack McIver utenfor baren Bubble Room.

PÅ TRENING: Rooney var på trening med Everton tidligere på dagen. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Wayne Rooney har vært ute i hardt vær tidligere. I fjor høst ble han beskyldt for å komme beruset på trening med landslaget. I vår hevdet diverse britiske aviser at 31-åringen hadde blitt sett på et kasino i Manchester, der han skal ha tapt over 500.000 pund på to timer.

Rooney bor i Prestbury sammen med kone og barn. Kona Coleen venter for øvrig deres felles barn nummer fire.

Sky Sports skriver på Twitter at Rooney har sluppet ut mot kausjon, og må møte i retten 18. september. TV-kanalen har ikke lyktes å komme i kontakt med Wayne Rooney eller Everton.

I går var det nøyaktig 13 år siden Rooney forlot barndomsklubben til fordel for Manchester United. I sommer var Liverpool-gutten tilbake som Everton-spiller. Han er Englands mestscorende spiller gjennom tidene med 53 mål på 119 kamper, og har også scoringsrekorden i Manchester United med 253 mål.