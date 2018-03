– Det var helt tullete på Frognerseteren. Jeg fikk frysninger på ryggen. Jeg har mange gode god minner fra Holmenkollen, sier Kokslien.

For han ble det naturligvis et følelsesladet løp. Denne uka bestemte 33-åringen seg for å – legge opp.

– Det er mye følelser. Jeg har gledet meg til denne dagen og er glad for jeg har gjort mitt siste skihopp. Det var en fantastisk opplevelse, sa Kokslien etter hoppdelen.

Og den som ga han klarsignal på bommen var ikke hvem som helst – hans datter på halvannet år.

– Det var spesielt å se. Helt fantastisk, sa en rørt Kokslien.

Han ble til slutt to minutter og 17 sekunder bak vinner Akito Watabe fra Japan.

– Det blir trist å ikke ha med Kokslien videre. Han er en gledesspreder og en likandes type, sier landslagskollega Jarl Magnus Riiber.

PAPPAPERM: Mikko Kokslien gikk sitt siste kombinertrenn i sin karriere. Nå skal han ut i pappaperm. Foto: NRK

Suveren japaner

Riiber lå selv godt an etter hopprennet og ledet med 28 sekunder på Watabe, men tapte mye i sporet.

– Han vinner så fortjent, sa NRKs kommentator Jann Post da Watabe gikk over målstreken i ensom majestet.

– Det skal bli uhyre vanskelig å slå han i sammendraget nå, sa sidekommentator Torgeir Bjørn.

– Det ble fryktelig tungt. Jeg måtte slippe han nedover og greide aldri å hente meg inn igjen. Skuffende på hjemmebane. Men folkelivet her var utrolig, sa Riiber etter målgang.

Jan Schmid, som lå 51 poeng bak i verdenscupsammendraget tapte dermed enda mer i verdenscupen sammenlagt. Han endte på fjerdeplass.

Riiber sa etter hopprennet at planen var å gå de første 2,5 kilometerne kontrollert, la Watabe hente han inn, ta ryggen hans og prøve å avgjøre på oppløpet. Men slik ble det ikke.

Etter rundt seks kilometer fikk Watabe flere meter i en utforkjøring.

– Der ryker strikken for Riiber, dessverre. Det er tydelig at Watabe har en knalldag, sa NRKs kommentator Fred Børre Lundberg.

Best i bakken

20 år gamle Riiber knallet til med 132 meter og ledet etter hoppdelen med 28 sekunder foran verdenscupleder Watabe.

– Det var et helt ok hopp, men jeg skulle gjerne ha skvist ut et par meter til. Men jeg får ta med meg at jeg er tilbake der jeg skal være. Alt i alt er det deilig å få til dette på hjemmebane, sa Riiber.

Jan Schmid var nest beste nordmann, på en femteplass, 48 sekunder bak, mens Espen Andersen var nummer ni, 1.24 bak.

Resten av de norske var et stykke utenfor topp 10 etter første omgang.