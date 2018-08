– Det er jo bare fire dager av livet mitt. Hvis jeg ikke greier å skjerpe meg fire dager i livet mitt, så har jeg problemer, sier Karsten Warholm og flirer.

Den regjerende verdensmesteren på 400 meter hekk er på plass i EM-byen Berlin. Det er for øvrig ikke bagasjen hans, uten at det så langt har bydd på store problemer.

Det er nemlig først på tirsdag han skal i aksjon, og det er da det starter, dette som Warholm selv kaller et risikoprosjekt: Han vil løpe både «hovedøvelsen» 400 meter hekk og 400 meter flatt.

21-åringen bekrefter at denne planen fortsatt gjelder når NRK møter ham på utøverhotellet lørdag ettermiddag.

– Vanskelig å trekke seg

Å løpe begge disse øvelsene høres kanskje ikke avskrekkende ut, men det er en sjelden kombinasjon i seniormesterskap.

– Jeg tror ikke noen har gjort det før, sier trener Leif Olav Alnes.

Grunnen er at 400 meter-øvelsene er svært utmattende, og kommer i tillegg tett etter hverandre i EM. Derfor er sjansen stor for å i stedet ødelegge egne medaljesjanser. «Eksperimentet» er såpass spesielt at det har blitt omtalt i flere internasjonale medier den siste tiden, blant annet i franske L'Équipe.

Warholm og trener Leif Olav Alnes sier risikoen de tar er høyst kalkulert. Her er de på plass på utøverhotellet i Berlin, tre dager før første konkurranse for Warholm. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

Warholm medgir at også han har vært usikker på om risikoen han tar ved å også løpe 400 meter flatt er for stor.

– Men etter hvert som dagene går blir det vanskeligere å trekke seg. Det hadde tatt fra meg litt stoltheten å ikke gjøre det. Nå er sannsynligheten stor for at jeg gjør det, men jeg dropper det hvis jeg kjenner det i beina og ser at gullsjansene på 400 meter hekk kan svekkes av det, sier han.

Warholms EM-program kommer i så fall til å se slik ut:

Tirsdag 7. august kl. 19.45: Semifinale 400 meter hekk

Onsdag 8. august kl. 19.30: Semifinale 400 meter

Torsdag 9. august kl. 20.45: Finale 400 meter hekk

Fredag 10. august kl. 21.05: Finale 400 meter

– Gøy fordi det er dumt

21-åringen forklarer at det hele dreier seg egentlig ikke så mye om sjansen til å få en ekstra medalje, men heller om å utfordre seg selv. Det er nemlig sånt som gir Warholm ekstra motivasjon.

– Jeg søker den ekstra greia der jeg ikke er helt trygg. Nå er jeg utenfor komfortsonen og utforsker nye ting. Det synes jeg er spennende. Det er rett og slett for å bevare litt av idrettsgleden min, sier han, og legger til:

– Det kan være det er dumt, men jeg synes det er gøy. Og jeg synes det er gøy fordi det er dumt, he-he.

Trener Alnes sier også at det meste ligger an til at Warholm løper begge øvelsene.

– Det er klart at det er dristig. Det kan bli mye, men om man fokuserer på problemer kan man finne mye. Jeg tror det skal bli veldig bra, sier han.