Warholms rekordsko kontrollert – tause om svaret

Tirsdag fortalte NRK at skoene Karsten Warholm brukte da han satte verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett 1. juli, sto fast i posten. De skulle for lengst ha vært framme i Stockholm for testing.

Etter at det ble innført nye skoregler i fjor, bestemte nemlig Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) at alle sko det settes verdensrekord i skal kontrolleres opp mot gjeldende regler før rekorden godkjennes. Dette skjer for tiden på et laboratorium i Stockholm, og kontrollen utføres av professor Toni Arndt.

KONTROLLØR: Professor Toni Arndt sjekket søndag Karsten Warhols verdensrekordsko (som for øvrig ikke er skoene han viser fram på dette bildet) Foto: Ryno Quantz

Arndt bekrefter nå overfor NRK at kontrollen ble utført søndag formiddag. Samtidig påpeker han at det er WA som håndterer kommunikasjon rundt utfallet av kontrollen.

«Går ikke ut med informasjon»

WAs kommunikasjonssjef Nicole Jeffrey skriver følgende i en e-post til NRK søndag ettermiddag:

«Vi gir ikke ut informasjon om ratifiseringsprosessen, kun når den er fullført, og det handler om mer når en verdensrekord skal godkjennes enn sko. Det er bare en del av prosessen.»

For at en verdensrekord skal bli ratifisert, altå offisielt godkjent, kreves det også at det avlegges dopingtest som åpenbart må være ren.

Kan ta tid

Som Jeffrey påpeker, tar ratifiseringsprosessen normalt tid. Da Jakob Ingebrigtsen satte U20-verdensrekord på 1500 meter innendørs 20. februar 2019, ble den ikke offisielt godkjent (ratifisert) før 8. juli 2019. Det gikk altså over fire og en halv måned.

Etter det NRK kjenner til, er det ingenting som tilsier at Warholms sko ikke skulle bli godkjent. Modellen han løp i står på den offisielle lista over tillatte skomodeller. Det betyr at skoene er lovlige å bruke så lenge paret Warholm løp i ikke avviker fra spesifikasjonene til den aktuelle modellen.

NRK har vært i kontakt med Warholm, som kort og godt påpeker at han ikke er involvert i prosessen.

Karsten Warholm og store deler av den norske friidrettstroppen ankom søndag Japan, etter en lang reise. De skal nå forberede seg til Tokyo-OL i Fukuoka.

Warholms OL innledes med forsøksheat 30. juli. Finalen går 3. august. Der er Warholm favoritt, men kanskje må han løpe enda fortere enn 46,70 for å slå Rai Benjamin i kampen om OL-gullet.