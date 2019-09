– Jeg likte ikke den utviklingen med kjøp og salg av utøvere, sier president i det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen.

Tidlig på 2000-tallet skjedde det nemlig noe i oljestaten Qatar. De begynte å arrangere store, internasjonale mesterskap i idrett. Helt plutselig skulle de etablere seg som idrettsnasjon.

Problemet var bare: De hadde knapt utøvere.

Løsningen ble ikke sånn som de fleste andre gjør det. De begynte å kjøpe utøvere – og mesterskap.

Tilbød millioner til én utøver

Varmen i Doha har allerede blitt et tema. På kvinnenes maraton åpningsdagen var det kun 59 prosent av utøverne som fullførte. Luftfuktigheten er så høy at varmen, når du beveger deg ute, føles som opp mot 50 grader.

Det er dette landet, hvor folk knapt kan drive fysisk aktivitet utendørs, at man i 2006 arrangerte for første gang et stort internasjonalt idrettsarrangement, Asian Games.

Siden da har de arrangert svømme-VM (2014), håndball-VM (2015), sykkel-VM (2016) og turn-VM (2018), for å nevne noe. Om tre år arrangerer de fotball-VM, et mesterskap som er blitt kritisert for å være kjøpt og betalt. Michel Platini ble satt i varetekt for korrupsjonsanklager rundt tildelingen.

For øvrig har det også vært korrupsjonsanklager også mot VM i friidrett som pågår nå.

Noen av mesterskapene arrangert i Qatar Ekspandér faktaboks Siden 2004 har Qatar arrengert en lang rekke internasjonale mesterskap. Her er en oversikt over noen av de største: 2004: Asia-mesterskapet i håndball

2004: VM i bordtennis for lag

2005: Asia-mesterskapet i basketball

2005: VM i vektløfting

2005: Asiamesterskapet i seiling

2006: Asian Games

2008: Asiamesterskapet i friidrett (innendørs)

2009: Asiamesterskapet i fekting

2009: Klubb-VM i volleyball

2010: Innendørs-VM i friidrett

2011: Asiamesterskapet i fotball

2012: Asiamesterskapet i skyting

2014: Kortbane-VM i svømming

2015: VM i håndball

2015: Amatør-VM i boksing

2016: VM i sykling

2018: VM i turn

2019: VM i friidrett

2022: VM i fotball

Det mest kjente tilfellet av at nasjonen kjøper utøvere var under håndball-VM i 2015. Laget, som ble nummer to i VM, bestod nesten utelukkende av håndballspillere som var kjøpt av nasjonen. Blant dem som fikk tilbudet var norske Kristian Kjelling.

– Det var ikke så konkret. Jeg var der noen dager på utlån fra Aalborg. Så fikk jeg spørsmålet «Would you like to play for Qatar?». Da svarte jeg nei. «It is very good money», sa de da, men jeg ville uansett ikke spille, sier Kjelling.

INNKJØPTE SPILLERE: Kun fire av spillerne som representerte Qatar i håndball-VM i 2015 var født i landet. De var stort sett fra europeiske land. Foto: Mohammed Dabbous / Reuters

Den danske håndballspilleren Nicolaj Marcusen ble tilbudt et syvsifret beløp for å representere Qatar i dette mesterskapet. Han takket nei, men Qatar fikk til slutt stablet sammen et lag som tok sølv i VM.

Til OL i Rio i 2016 hadde Qatar kjøpt utøvere fra 17 forskjellige land, skriver Washington Post.

Praksisen er blitt heftig kritisert flere ganger, men landet har fortsatt å gjøre det på samme måte. Også til VM i friidrett.

Unntaket som bekrefter regelen?

Ute på en slitt gressmatte på treningsanlegget til Qatar Schools Olympic, tusler 19 år gamle Rania al Naji bort til ringen hvor hun skal kaste den fire kilo tunge sleggen. Hun stiller seg opp, roterer og kaster.

Trener Walid Elsaid følger med. Han er trener på akademiet hvor Qatar skal få frem sine neste verdensklasseutøvere – både kvinner og menn.

Men at al Naji skulle få drive med idrett var langt fra sikkert den dagen hun ble født.

– Menn kan få mye i denne verden, men vi prøver å få til det samme som mennene. I hele verden sier man at «Å, de ser ut som gutter. Dette er ikke en sport for kvinner». Men for meg er det ikke et problem å drive med idrett. Jeg liker det, sa al Naji da hun møtte den finske TV-kanalen YLE denne våren.

IKKE KVALIFISERT: Rania al Naji (til høyre) trener på det olympiske akademiet i Qatar sammen med spydkaster Sara Almannai. Ingen av dem er kvalifisert til VM i friidrett denne uken. Foto: Jari Kärkkäinen / YLE

Hun er kanskje et eksempel på at Qatar mener alvor når de ønsker å bli en veletablert idrettsnasjon.

Samtidig kjemper hun en kamp for likestilling, helse, anerkjennelse og kvinners rettigheter. Andre kjemper en annen kamp: Om retten til å få et pass.

Syv av elleve er ikke født i landet

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) så seg lei av Qatars, og andre lands praksis, for to år siden. Da endret de regelverket etter press fra blant annet president i det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen.

– Det er ikke bare Qatar, det er mange andre land som har drevet med det. Men nå er det noe helt annet. Nå må du være 20 år før du kan søke om det, du kan bare søke én gang om å forandre statsborgerskap, og du må vente tre år før du får lov til å konkurrere i mesterskap for det nye landet, sier Hansen.

FIKK REGLENE ENDRET: Svein Arne Hansen var kritisk til at land som Qatar og Tyrkia kunne kjøpe utøvere fra andre nasjoner. Foto: Ben Stansall / AFP

Han forklarer hvordan prosessene fungerte slik:

– Før kunne to land bare møtes på bakrommet og bli enige om en eller annen sum dollar, så skiftet de statsborgerskap over natten. Nå må du vente tre år, det er vi veldig fornøyd med. Det er den eneste muligheten vi kan lage fair play på dette.

Men dette regelverket kom altså på plass for kun to år siden. NRK har sett nærmere på utøverne som skal representere Qatar i VM. Totalt deltar elleve utøvere – ni menn og to kvinner. Minst syv av dem er født i et annet land (NRK har ikke funnet fødeland på to av utøverne).

For oss nordmenn er den mest kjente utøveren Abderrahman Samba – en av Karsten Warholms argeste konkurrenter på 400 meter hekk. Han ble født i Saudi-Arabia, men konkurrerte lenge for Mauritania, hvor faren er fra.

Deretter ble han statsborger i oljenasjonen i 2016 – to år etter at de fikk tildelt VM i friidrett. Flere av de qatarske utøverne i VM har meldt overgang etter at landet fikk tildelt mesterskapet.

DUELL: Karsten Warholm og Abderrahman Samba under et Diamond League-stevne i fjor. I år har de ikke konkurrert mot hverandre. Foto: Alain Grosclaude / AFP

Et par andre eksempler er 400-metersløperen Abdalelah Haroun som meldte overgang fra Sudan i februar 2015. Hinderløper Yaser Salem Bagharab ble Qatarsk statsborger i 2017.

NRK har prøvd å komme i kontakt med blant annet Samba, gjennom hans manager Daniel Wessfeldt, men har fått nei til å gjøre et intervju. Heller ikke Wessfeldt ønsker å stille. Dermed har vi heller ikke fått noe svar på hva utøverne får igjen for å konkurrere for Qatar.

Samba har slitt litt med skader denne sesongen, men Warholm er sikker på at motstanderen likevel stiller.

– Han ble hentet til Qatar nettopp for å løpe det VM-et her, så hvis han ikke stiller til start, blir jeg veldig overrasket, sier Warholm til NRK.

Får ikke statsborgerskap

Samtidig som landet kjøper utøvere, sliter andre med å få statsborgerskapet.

Det bor rundt 2,6 millioner mennesker i Qatar. Av disse er rundt 330.000 opprinnelig fra landet. Blant resten av befolkningen finner man svært mange migrantarbeidere. Og noen idrettsutøvere.

FØDT I QATAR: Mutaz Essa Barshim er an av utøverne som faktisk er født og oppvokst i Qatar. Høydehopperen er regjerende verdensmester. Foto: Ibraheem Al Omari / Reuters

Å få et statsborgerskap i oljestaten er nemlig ikke bare-bare. Blant annet får du ikke automatisk statsborgerskap dersom du har en mor fra Qatar. Du må ha en far fra landet.

Hvis du er uheldig nok til å ha feil far, er det en lang liste med krav for å bli statsborger. Er du utenlandsk statsborger må du blant annet ha bodd i landet sammenhengende i 25 år.

Det paradoksale unntaket er hvis du allerede er en av verdens beste idrettsutøvere. Emiren i Qatar har nemlig myndighet til å gi utenlandske utøvere et Qatarsk pass, tilsynelatende uten noen retningslinjer.

For noen av de utøverne som trener med Rania al Naji på den olympiske skolen er dét veien til et pass og statsborgerskap. Det var den finske TV-kanalen YLE som møtte al Naji i Qatar i våres.

– Har altfor mye penger

Kampen om statsborgerskap handler også om likestilling, mener generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs.

– Det første problemet er at man sperrer for noen som det ville vært naturlig at fikk et qatarsk statsborgerskap, bare fordi faren ikke er fra Qatar. Det viser litt om likestillingssituasjonen i landet, sier Egenæs og fortsetter:

KRITISK: Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det viser et paradoks hvordan man på den ene siden nekter de man kunne tenke seg at skulle bli statsborgere, mens man på den siden kjøper statsborgere for å kunne vise seg frem på idrettsbanen. Paradokset kommer av at man har altfor mye penger, sier han.

Qatar er ikke nødvendigvis det landet i verden som er dårligst på likestilling, selv om det ikke er veldig langt unna. På en rangering gjort av World Economic Forum, var Qatar nummer 130 av 144 land på listen.

– Man skal gi honnør til at disse statene endelig blir litt mer moderne og slipper til kvinner litt. Men nok en gang, hvis man ikke endrer systemet, hvor kvinner er en slags halv mann i samfunnet generelt, så kommer ikke dette til å bety mye, men det betyr noe. Sånn sett har Qatar gjort noe riktig og bra. De kan kanskje bli et slags forbilde i området, ved å slippe til kvinner, sier generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs.

Til VM får for eksempel offisielle mannlige arbeidere på stadion lov til å gå i shorts, så lenge den dekker knærne. Kvinnene må gå i lange bukser.

– Vi tar steg mot fremtiden. Forhåpentligvis vil kvinner som driver med idrett være mye mer vanlig om fire-fem år. Vi prøver å utvikle oss steg for steg, slik at også kvinner kan delta, sier treneren på Qatar Schools Olympic, Walid Elsaid.

NRK har sendt en henvendelse til myndighetene i Qatar med flere spørsmål til denne saken. De har ikke besvart spørsmålene.