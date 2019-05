Warholms erkerival med ny supertid

– Det blir et heftig oppgjør, fastslo NRKs friidrettskommentator Jann Post på forhånd.

Han siktet til dagens møte mellom verdensener Abderrahman Samba og supertalentet Rai Benjamin (21) på 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i Shanghai.

Sistnevnte gjorde sin proffdebut noen få minutter over klokka 13, norsk tid, i ettermiddag. Amerikaneren forbløffet en hel friidrettsverden da han – helt ukjent – løp inn til 47,02 i det amerikanske studentmesterskapet 8. juni i fjor.

Sambashow

Parallelt med Benjamins supertid og kjempeframgang, festet Samba, som representerer Qatar, virkelig grepet om tittelen som verdens beste løper på 400 meter hekk i fjor.

Warholms erkerival klinket til med 46,98, det nest raskeste løpet på distansen noensinne, i Paris 30. juni.

Til sammenligning er Karsten Warholms personlige rekord, satt i august i fjor, på 47,64. Da Warholm ble verdensmester i regnet i London i august 2017, løp han på 48,35.

VERDENSMESTER: Karsten Warholm må sannsynligvis løpe et superløp om han skal forsvare VM-tittelen sin i Doha til høsten. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nordmannen har ennå ikke sesongdebutert i 2019, og han stilte dermed ikke opp i Shanghai i ettermiddag.

Jevnt lenge

Det gjorde imidlertid Samba og Benjamin. De to utklasset resten av feltet, og lå helt likt da det gjensto 100 meter.

Mot slutten hadde Samba åpenbart best krefter. 23-åringen seilte fra en stiv Benjamin og løp i ensom majestet over mållinja. Han feiret umiddelbart, og var åpenbart lettet over å ha slått supertalentet fra USA.

– Det var et fantastisk løp. Rai og jeg presset hverandre helt til mål. Hovedmålet denne sesongen er VM i Doha senere i år. Det er et stort år, og jeg føler meg bedre i år, sier Samba etter seieren.

JEVNT LENGE: Rai Benjamin (t.v.) presset verdensener Abderrahman Samba lørdag ettermiddag, men måtte gi tapt mot slutten. Foto: Aly Song / Reuters

Vinnertiden hans ble 47,27, mens Benjamin, som ikke har løpt 400 meter hekk i et offisielt løp på nesten et år, fikk tida 47,80.

– En av de virkelige gode tidene på denne distansen. Han måtte jobbe for den seieren der, sa NRK-kommentator Jann Post da Samba løp i mål.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal synes ikke 47,27 var like skremmende som man skulle tro.



– Jeg tror kanskje ikke Karsten Warholm ble kjempeskremt av den tida her, sa han.

Årets store mål for Samba, Benjamin og Warholm er naturligvis VM i Doha til høsten. Benjamins planer framover er av det åpenbare slaget:

– Dette er det første Diamond League-løpet mitt på denne distansen, og jeg er ganske fornøyd med resultatet i dag. Jeg har ikke satt noen klare mål ennå, siden det er ganske tidlig på sesongen. Nå skal jeg dra hjem, trene og gjøre mitt beste i konkurransene som kommer, sa han til arrangøren etter lørdagens 2. plass.