Warholms «feiring» er ikke feiring – men en detalj som kan gi verdensrekord

«Norway's Karsten Warholm celebrates as he crosses the line to win the men's 400 meter hurdles».

Slik beskriver det internasjonale bildebyrået AP bildet av at Karsten Warholm krysser målstreken i Monaco tidligere i år.

Altså: «Norges Karsten Warholm feirer mens han krysser linjen til seier på herrenes 400 meter hekk».

HVERT HUNDREDEL TELLER: Karsten Warholms arm er ikke oppe for å triumfere, men for å få klokka til å stoppe. Foto: Valery Hache / AP

Slik kan det kanskje se ut, for idet den norske hekkestjernen krysser streken, strekker han høyrearmen opp og fram.

Men i den første episoden av dokumentarserien «Karsten og Leif» – som du nå kan se på NRK TV – kommer det fram at dette er noe helt annet enn en målfeiring.

Derfor kommer du ganske sikkert til å se det samme når Warholm tirsdag kveld løper for seier og verdensrekord i Golden Spike-stevnet i tsjekkiske Ostrava.

– Forbanna

I samtale med Kong Harald forteller Warholm at dette var noe han begynte med etter å ha blitt slått med to hundredeler av Kyron McMaster i Diamond League-finalen i 2018.

– Det er Leif som har lært meg det at hvis man legger armen sånn, så måler de på torsoen, sier Warholm, og viser kongen hvordan han strekker fram armen.

– Jeg får nesten alltid et par hundredeler på det. Så da jeg var i Diamond League-finalen i fjor, så var det bare å kjøre fram den der. Jeg skulle ha hver minste hundredel. Jeg skulle ikke tape for noen pris, sier Warholm.

Overfor NRK utdyper han.

– Da jeg tapte mot McMaster i Diamond League-finalen i 2017, var det på en måte greit, for da hadde jeg akkurat vunnet VM-gull. Men 2018 var en litt tyngre sesong, jeg ble henvist til mange andreplasser av Abderrahman Samba. Da han ikke skulle løpe Diamond League-finalen, trodde jeg det var en sjanse til å vinne, sier Warholm.

I stedet viste målfotoet at McMaster snek seg foran igjen.

– Da var jeg forbanna, det kan jeg love deg, sier Warholm til kongen.

TANKEVEKKEREN: Da Karsten Warholm så de røde strekene på målfotoet fra Diamond League-finalen i 2018, fikk han noe å tenke på. Hvordan kunne han få torsoen lenger fram?

– Bildet såret meg

Dette målfotoet gjorde noe med Karsten Warholm. Kjæresten måtte vike plass som skjermbakgrunn på mobiltelefonen.

– Det bildet såret meg. Det første jeg så om morgenen, var et bilde av at jeg ble slått. Jeg utsatte meg selv for seigpining, litt for motivasjon, forteller han.

Men ikke minst bestemte han seg altså for å krysse målstreken på en måte som gjør at klokka stopper raskere, ved at torsoen kommer raskere til punktet der den røde streken dras på målfotoet.

Han og trener Leif Olav Alnes er veldig opptatt av at det er en liten detalj som gir marginale utslag.

– Men gjennom et løp summeres hundredeler og tusendeler. Det gjelder å spare tid der det kan spares. En bitte liten forbedring er veldig mye bedre enn en stor forverring, påpeker Alnes.

– Det er på trening vi tar de store jafsene, påpeker Warholm.

GANG PÅ GANG: Karsten Warholm passerer nå alltid målstreken på samme måte. Du trenger javascript for å se video. GANG PÅ GANG: Karsten Warholm passerer nå alltid målstreken på samme måte.

– Tar alt jeg kan få

Og jafs har det blitt også i 2020. I fjor leverte han tidenes nest raskeste 400 meter hekk, da han med framstrukket høyrearm ble klokket inn til 46,92 og seier i Diamond League-finalen.

23. august forbedret han europarekorden til 46,87 i ruskete vær og med en lurvete plassering av siste hekk i Stockholm.

Det betyr at det ikke lenger trengs noe jafs for å slå Kevin Youngs 28 år gamle verdensrekord på 46,78. Et hundredel her og et hundredel der, så kan Warholm slå rekorden allerede i Ostrava tirsdag kveld.

– Når du leverer konsekvent bra, kan det store skje før eller senere, men det vet du ikke, sier Warholm, som gjerne vil ha rekorden før rivalene Samba og Rai Benjamin er tilbake neste år. Ingen av dem har konkurrert i koronaåret 2020.

– Det kan godt være rekorden må vente. Akkurat det er det umulig å si. Hvis vi ikke klarer det i år, er det ikke bare spørsmål om når, men også om hvem, påpeker Warholm.

Spiller været på lag og han kommer seg over hekkene, kan selve målpasseringen avgjøre hvem som har verdensrekorden. Derfor kommer du garantert til å se at Karsten Warholm strekker fram armen igjen.

– I vår sport kan en hundredel være alt eller ingenting. Derfor tar jeg alle jeg kan få, fastslår han.