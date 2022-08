Warholm: – Jeg kommer til å angripe

Karsten Warholm, som skal forsvare EM-gullet fra 2018 i kveld, sier at han tror på gull også denne gangen.

– Jeg var ganske sikker på at jeg skulle ta gullet i EM i 2018. Nå i år har jeg hatt en vanskelig sesong, men gleden er den samme og tilnærmingen kommer til å være den samme. Jeg kommer til å angripe og gå for gullet. Jeg tror at jeg har like god sjanse nå som jeg hadde da, men jeg har nok moderert det ungdommelige overmotet litt og vil gjøre de smarte tingene. Jeg har mer rutine nå, sier han til NRK.

Warholm løper finale 400 meter hekk kl 22.00.