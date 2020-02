Warholm: – Det som har skjedd, er helt spinnvilt

– Vi er en rå generasjon, he-he. Det som har skjedd, er helt spinnvilt, sier Karsten Warholm.

Vi møter ham hjemme i Ulsteinvik. Der arrangerer han fredag, på 24-årsdagen sin, sitt eget friidrettsstevne.

Flere store profiler er kommet for å konkurrere. For Warholm er dette som en festdag, og han liker tanken på å kunne gi litt liv og røre tilbake til hjembygda, og alle der som hjalp ham med å legge grunnlaget for karrieren.

Det er også det eneste stevnet verdensmesteren kommer til å delta i nå i løpet av innendørssesongen.

Men de siste ukene har også noe annet opptatt Warholm.

– Enorm fremmarsj

Han har selvsagt fått med seg det som for tiden er det store samtaletemaet rundt norsk idrett, nemlig alle de unge, norske utøverne som er i ferd med å etablere seg i verdenstoppen - og det i store idretter hvor Norge ikke har hatt de sterkeste tradisjonene.

– Norsk idrett er i en enorm fremmarsj, fastslår Warholm, som selv var en av dem som startet denne fremmarsjen da han for første gang ble verdensmester på 400 meter hekk i 2017.

Karsten Warholm var torsdag på plass i Ulsteinhallen, hvor de siste forberedelsene før fredagens stevne ble gjort. Foto: Yasmin Sunde Hoel

Nå kommer det stadig flere: De siste ukene har blant annet Viktor Hovland blitt første nordmann til å gå til topps i en PGA-turnering, mens Casper Ruud ble første nordmann til å vinne en ATP-turnering i tennis.

Samtidig bøtter Erling Braut Haaland inn mål for storklubben Borussia Dortmund, mens Sander Sagosen gjør det samme for PSG i mesterligaen, og kalles nå verdens beste håndballspiller av stadig flere. For å nevne noe.

For noen dager siden ramset VG opp ti norske utøvere som, i likhet med Warholm, er under 25 år og enten er i verdenstoppen i sine idretter eller regnet som et av de største talentene.

Warholm viste vei

Det var fotballspillerne Haaland (19) og Martin Ødegaard (21), mellomdistanseløper Jakob Ingebrigtsen (19), Karsten Warholm (24) selv, golfspiller Viktor Hovland (22), fotballstjernen Ada Hegerberg (24), tennisspilleren Casper Ruud (21), håndballspiller Sander Sagosen (24) og sandvolleyballduoen Anders Mol (22)/Christian Sørum (24).

I tillegg har Norge flere utøvere på vei opp i i verdenstoppen i sommeridretter som triatlon, skyting og bryting, blant annet.

Det er kanskje Haaland som er den heteste norske utøveren akkurat nå, og Warholm er en av mange som følger nøye med.

– Tenk å være i de ligaene man alltid har sett på tv, spille med de folka man har sett opp til… Og å være en av dem, og ikke minst være en av dem som leverer aller sterkest. Det må føles helt fantastisk, sier Warholm.

Erling Braut Haaland har scoret 40 mål totalt i årets sesong. Foto: Martin Meissner

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt peker på at det er jo Warholm selv som er lederstjernen i den gylne generasjonen.

– Han er den som viste alle de andre at det ikke finnes begrensninger for hva man kan få til, hvis man tror nok på de forutsetningene og det opplegget man har, uansett om det dreier seg om idretter nordmenn ikke har hatt muligheter til å hevde seg i normalt. Om det er friidrett, fotball, golf eller tennis, sier Saltvedt, og legger til:

– På under to år gikk han fra å være sjukjemper til å bli Norges første mannlige verdensmester i en løpsøvelse. I en alder av 21 år. En slik prestasjon og ikke minst innstilling har vist alle de andre som har kommet rett bak hva som er mulig. Og Warholms betydning i den sammenhengen kan faktisk ikke overvurderes.

Tror «trygge rammer» er årsaken

Warholm tror utøverne ser på hverandre og motiverer hverandre. Selv elsker han å følge med på prestasjonene til «kollegaene».

Ada Hegerberg er for tiden langtidsskadet på grunn av et avrevet korsbånd, men har markert seg blant annet med hat trick i fjorårets mesterligafinale, og som her, da hun vant Gullballen som årets beste spiller. Foto: Christophe Ena

– Jeg tror det gir alle en «drive». Jeg tror alle pusher hverandre, og alle ønsker å være «der oppe» og nikke. Det er fantastisk å se nå. Alle er så unge også, og det betyr at det er mye vi kan glede oss til i fremtiden, sier Warholm, som innrømmer at det varmer hjertet litt ekstra at det er så mange som hevder seg i sommeridretter også nå.

– Jeg driver med sommeridrett selv, så det synes jeg jo er utrolig kult. Kanskje vi kan bli en gjeng som kan prestere i sommer-OL, sier han.

Han lanserer også, etter litt betenkningstid, sin egen teori for hvorfor denne bølgen av talenter dukker opp akkurat nå - etter å først ha svart at det er «helt umulig for meg å si».

– Det er nok en hel del forskjellige grunner. Den norske idrettsmodellen er nok ikke så bak mål som folk har prøvd å si tidligere. Det er nok en blanding av dét, og av alle de som står på for sine lokalmiljø og for sine utøvere. Det er sikkert foreldre, dyktige trenere, og det er nok en god miks, sier Warholm, før han kommer på en ting til:

– I Norge er vi heldige med at vi kan drive på i trygge og gode rammer. Når vi holder på med idrett i Norge, er det nok fordi vi elsker det. Jeg tror alle som gjør det bra har til felles at de har en god indre motivasjon.

Casper Ruud ble historisk i norsk idrett da han ble første nordmann som vant en ATP-turnering. Foto: Gustavo Garello / Gustavo Garello

Sender meldinger

Warholm kan også fortelle utøverne har litt kontakt med hverandre.

– Jeg får en del meldinger fra forskjellige, og prøver å være like flink selv og sende meldinger og gratulere og slikt. Vi er opptatt på hvert vårt hold, men vi har toppidrettssenteret (i Oslo) der mange samles. Folk unner hverandre suksess, vet hva som ligger bak og har respekt for hverandres prestasjoner. Det synes jeg er veldig fint, sier han.

I sitt eget stevne på fredag skal Warholm løpe 400 meter flatt. Han forteller at han har vært inne i en tung treningsperiode, og derfor ikke kan være hundre prosent sikker på hvordan formen er akkurat nå.

Denne sesongen er det én ting som teller mer enn alt annet, og det er OL i Tokyo i slutten av juli.

– Det er den viktigste sesongen jeg kommer til å ha... på en god del år. Jeg må behandle den deretter og være på tå hev, sier Warholm.

Men aller først vil han kose seg med friidrettsfest hjemme i Ulsteinvik. Warholm roser lokalsamfunnet for hvordan de har gått sammen for å arrangere et såpass stort friidrettsstevne. Selv nyter han å få noen dager hjemme, før forberedelsene til OL-sesongen fortsetter.

– Det er fantastisk. Roen senker seg og skuldrene går ned her. Det er utrolig stas at vi har klart å få til et slik stevne i Ulsteinvik, der jeg kommer fra, sier han.