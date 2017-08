Det store spørsmålet før sesongens siste internasjonale 400 m hekk er om regjerende OL-mesteren, amerikanske Kerron Clement, kan slå tilbake etter ydmykelsen i VM.

– Han har selvsagt store sjanser til å slå meg for han er en god hekkeløper, men denne øvelsen er blitt veldig åpen, sier Warholm.

Onsdag møtte Warholm verdenspressen i Zürich som nybakt verdensmester på 400 m hekk. Dét gjorde ikke Clement som «bare» tok bronse i London. Etter VM-finalen nektet Clement å si at Warholm nå er bedre enn han.

Det har hengt ved de to rivalene siden.

– Han er verdensmester akkurat nå, men jeg er best, sa amerikaneren.

– God natt, var Warholms umiddelbare svar til rivalens kommentar da.

RIVALEN: Amerikanske Kerron Clement vil ha revansje på Karsten Warholm etter tapet i VM. Foto: Phil Noble / Reuters

– Ikke best da det gjaldt som mest

Torsdagens konkurranse blir første gang de to møtes igjen etter ordkrigen i VM. På spørsmål om Clement fortsatt kan si at han er best hvis Warholm også slår han i Diamond League-finalen, svarer nordmannen:

– Han kan kalle seg hva han vil.

– For meg er han kanskje verdens beste hekkeløper, jeg vet ikke, men han var ikke best på den dagen det gjaldt som mest, sier Warholm til NRK.

21-åringen fra Ulsteinvik er uansett ikke redd for å tape. Dét har han aldri vært, ifølge ham selv.

– For meg er det viktig. Jeg tror det har gjort meg mer konkurransedyktig.

Hare

På torsdagens pressekonferanse var også verdensmester på 110 m hekk, Sally Pearson og gullvinneren på 3 000 m hinder, Emma Coburn.

Den tidligere verdensrekordholderen på 110 m hekk, Colin Jackson, ledet pressekonferansen som hadde en svært løs tone - mye takket være Warholm. Flere ganger kom han med små kommentarer som fikk både de andre gullvinnerne og tilhørerne til å le.

– Jeg blir med på after ski, skjøt han for eksempel inn da Coburn inviterte Jackson med på ski i Colorado, hvor hun kommer fra.

Warholm var heller ikke beskjeden da han til slutt fikk spørsmål om hva man kan forvente seg av verdensmestere torsdag:

– Jeg skal gå ut å være hare og så får vi bare se hva som skjer på slutten, sa han og gliste.