Warholm vurderer lengdecomeback – tror han kan true norgesrekordholderen

– Huff, Karsten har et vanvittig konkurransehode, det tror jeg alle vi som har konkurrert mot ham har irritert oss grønn over. Han har en helt egen evne til å pushe ut det siste, og det er så utrolig inspirerende, sier Ingar Kiplesund.

17. august skrev 22-åringen fra Trondheim norsk idrettshistorie da han hoppet 8,10 i lengde i Sierra Nevada. Med det slettet han Kristen Fløgstads 46 år gamle norgesrekord.

Men igjennom ungdoms- og junioråra var det ikke akkurat rekordtakter over Kiplesund, verken i lengde eller andre grener.

– Dritirriterende

I mange av dem konkurrerte han mot Karsten Warholm – som han ifølge seg selv slo én gang, på en 60-meter.

IRRITERENDE GOD: Ingar Kiplesund (t.v.) er vant til å bli slått av Karsten Warholm. Dette er pallen fra en tresteg-konkurranse på Askøy. Marius B. Hjeltnes (t.h.) tok bronse. Foto: Arve Hatløy / Dmina IL

Men i lengde har Kiplesund aldri slått mannen som nå er regjerende verdens- og europamester på 400 meter hekk.

– Det er dritirriterende, erkjenner han overfor NRK.

– Men jeg tror jeg hadde klart – eller, jeg skal ikke si det heller – men kanskje jeg hadde klart å slå ham nå, forhåpentligvis, fortsetter han, og understreker at han når som helst er klar til å møte Warholm igjen.

– Kan bli litt pinlig

– Jeg kunne gjerne tenke meg å utfordre ham til en duell nå, men det kan bli litt pinlig for ham, kanskje, ler Warholm når han får høre det.

Svaret er litt fleipete, men faktisk er det mer realistisk enn Kiplesund kanskje har trodd at det kan bli et revansjeoppgjør.

– Jeg har tenkt tanken på om jeg skulle prøve litt lengde en gang jeg skulle bli lei og trenge litt avlastning, sier Warholm til NRK.

Den tidligere tikjemperen tok NM-sølv i lengde i 2015 og har en personlig rekord i lengde på 7,66.

– Akkurat nå er det mye dårligere enn han. Så får vi se, jeg måtte jo ha trent litt. Jeg tror jeg kanskje skulle hatt ressurser for å komme rett under åtte meter. Men hvis han hopper på sitt beste, slår han meg nok, sier Warholm, som understreker at han er imponert over Kiplesunds utvikling.

HISTORISK: Ingen nordmann har hoppet lenger enn Ingar Kiplesund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Imponert av hverandre

– Det er helt rått, nå har han begynt å stabilisere seg på et veldig bra nivå, og da kommer gode lengder, fastslår han.

Minst like imponert er altså Kiplesund over Warholm. Han tror verdens beste hekkeløpere irriterer seg minst like mye nå som han selv gjorde da de konkurrerte mot hverandre for noen år siden.

I så fall ser det lyst ut for Karsten Warholm før torsdagens Diamond League-finale i Zürich.