Warholm vil prøve andre øvelser: – Han er eventyrlysten

– Det med å være allsidig er veldig lurt for å holde seg underholdt. Det blir mange timer, og jeg synes det er mest gøy når treningen er allsidig, sier Karsten Warholm.

Han er akkurat nå best i verden på 400 meter hekk, og nå er det en øvelse Warholm elsker å trene for. Men det betyr ikke at han vil gjøre det hele tiden, eller at han har planer om å rendyrke øvelsen fullstendig.

Warholm er rett og slett litt redd for å begynne å kjede seg.

– Ikke låse seg

Av samme grunn nøler trener Leif Olav Alnes når NRK spør om det er slik at Warholm per definisjon nå er hekkeløper.

– Jeg tror ikke man skal låse seg til det. Han er både utviklings- og eventyrlysten gutt. Det med glede og humor er viktig for ham, og for meg, sier Alnes.

Warholm er verdensmester i 400 meter hekk, men liker å hele tiden få nye utfordringer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

21-åringen tviholdt som kjent lenge på drømmen om å bli tikjemper, faktisk helt frem til før årets sesong. Da begynte han å trene mer systematisk mot 400 meter hekk.

Warholm har i første omgang tanker om å teste litt andre løpsformer.

– Det å springe andre distanser vil være nærliggende å gjøre. Sånn som nå når man løper på stadioner som dette, så blir det norgesrekord på norgesrekord, og det blir verre og verre når det blir settinger som dette. Men jeg skal nok finne distanser som kan bygge under på dette. Så spørs det hvor mange andre øvelser jeg kommer til å holde med på på si, sier han.

– Er det aktuelt å konkurrere i noe annet enn løpsøvelser?

– Jeg har tenkt litt på at jeg vil hoppe litt lengde og sånn, men det blir bare for gøy.

Bytte øvelse på sikt?

Det er først og fremst i treningsarbeidet han ikke vil bli for ensporet.

Warholm har konkurrenter som spesialiserer seg helt mot 400 meter hekk, men tror ikke han selv risikerer noe ved å være litt mer allsidig.

– Det eneste jeg risikerer er stoltheten min. Jeg sa jo at jeg skulle drive med mangekamp. Litt hyklersk er jeg. Men det får jeg bare tåle, sier han med et smil.

Trener Alnes avfeier ikke tanken på at Warholm kan bytte øvelse på sikt - selv om det er helt hypotetisk.

– Fremtiden kjenner vel ingen. Det er klart at det kan skje. Hvis dette blir for kjedelig, så kan det vel være et alternativ til å gi seg, sier han, før han legger til:

– Foreløpig har det ikke vært et tema. Enn så lenge har vi det så moro med hekk.