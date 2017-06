– Hvis jeg klarer å kopiere den blir jeg ekstremt fornøyd for det er ganske stort.

– Men vi skal være forsiktig med å trekke de linjene allerede nå, sier Warholm om Thorkildsens meritter.

NRK møter Warholm på togperrongen på Oslo S fredag morgen hvor han sammen med flere andre utøvere skal ta toget til Stockholm og søndagens Diamond Leauge-stevne.

Dit reiser den norske 21-åring som en av favorittene på 400 meter hekk. Torsdag vant han distansen under Bislett Games på den sterke tiden 48,25, og nå tror stevnesjef Steinar Hoen at Warholm kan ta VM-gull i London i august.

– Ja, svarer Hoen uten å nøle.

– Hva skal til for at Warholm tar gull?

– At han holder hodet kaldt og fortsetter utviklingen. Hadde han ikke kommet borti den tiende hekken i går hadde han løpt under 48 sekunder på Bislett - allerede i juni, sier den tidligere høydehopperen entusiastisk.

SLIK VAR SUPERLØPET: Karsten Warholm banket alle på Bislett Games torsdag. Du trenger javascript for å se video. SLIK VAR SUPERLØPET: Karsten Warholm banket alle på Bislett Games torsdag.

– Alt kan snu

48,25 er den tredje raskeste tiden i verden i år.

Etter torsdagens Bislett-løp sa også NRK-ekspert Vebjørn Rodal at Warholm må tørre å snakke om VM-gull.

Men dét vil ikke 21-åringen.

– Dette er en porselensidrett og det kan alltid snu. Plutselig tryner jeg på vei inn på toget og kan verken løpe i Stockholm eller VM, sier Warholm til NRK fredag formiddag.

– Det er veldig hyggelig å høre at folk har trua, men samtidig synes jeg vi skal være litt edruelige oppi alt det her. Det er viktig å huske at mye kan skje i et mesterskap og at det er en arena der erfaring teller mer enn på Bislett i går.

HØYDEPUNKTET: Bislett Games-sjef Steinar Hoen gratulerer Karsten Warholm med seieren torsdag. Dette var Norges første seier på Bislett på sju år. Hoen sier Warholms seier var høydepunktet for han under årets stevne. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

VM-gull i 2011

Torsdag slo Warholm flere av verdens beste, blant andre den regjerende OL-mesteren og den regjerende Europamesteren. Tiden 48,25 vill holdt til VM-gull i 2011. Da vant britiske David Greene på 48,26.

Av de siste mesterskap ville Warholms Bislett-tid holdt til EM-gull i fjor, 5. plass i VM i 2015 og en 6. plass i Rio-OL

Norge har ikke tatt VM-gull i friidrett siden Andreas Thorkildsen vant i 2009. Thorkildsen har i tillegg to OL-gull, to EM-gull og tre VM-sølv.

– Tror du Warholm kan matche Thorkildsens meritter, Hoen?

– Ja, svarer han sikkert.

Bislett-seieren viser i hvert fall at Warholm takler press.