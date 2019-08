Warholm fikk råd fra rekordholderen før superløpet – gjorde det stikk motsatte

– Jeg så faktisk artikkelen før jeg begynte oppvarmingen. Jeg tenkte egentlig bare at da får jeg åpne enda litt hardere, så får vi se hvordan det går, sier Warholm.

Artikkelen Warholm snakker om, er den hvor Kevin Young, som innehar verdensrekorden på 46.78, rådet Warholm til å åpne roligere.

Hekkeløperen fra Ulsteinvik leverte tidenes nest beste tid på 400 meter hekk under torsdagens Diamond League-finale i sveitsiske Zürich.

GA RÅD: – Du må løpe sakte for å løpe fort. Man må forstå det grunnleggende konseptet, sa Young før torsdagens Diamond League-stevne i Zürich. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Warholm knallharde åpninger på distansen har blitt et varemerke.

– Jeg ønsker å ta mitt nivå og for så vidt sportens nivå til nye høyder, og da tror jeg man må prøve nye ting. Dette er greie som fungerer for meg. Det var kanskje noe annet som fungerte for Kevin, sier Warholm.

– All respekt til ham, men jeg må gjøre det på min måte. Min måte er å løpe fort i begynnelsen. Jeg tror ikke det går an å løpe sakte og så ta det igjen på slutten, sier Warholm.

Han er rask til å bemerke at Young fortsatt har løpt raskere enn ham.

– Så han har vel et poeng, sier Warholm om Young og gliser.

– Han sier «gi faen»

Warholm forteller at det er mange som har gitt ham det samme rådet som verdensrekordholderen.

Det er imidlertid bare én mann Warholm ønsker å lytte til.

SUKSESSTRENER: Leif Olav Alnes er mannen som har vært med Warholm på veien til toppen av internasjonal friidrett. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

– Han heter Leif Olav Alnes. Han sier «gi faen i det», og da gir jeg faen. Å lytte til ham har lønnet seg, sier Warholm om treneren.

– Han sa i dag «bare gå hardt ut», og når vi teller opp nå i etterkant virker det som at han hadde et godt poeng, påpeker hekkeløperen.

Nok en hard åpning på distansen resulterte altså i at Warholm for første gang brøt drømmegrensen på 47 sekunder. Han vant samtidig Diamond League. Det er spydkaster Andreas Thorkildsen den eneste nordmannen som har gjort før ham.

– Gleder oss til neste gang

Allerede i det første intervjuet etter superløpet varslet Warholm at han kan løpe enda fortere enn 46.92.

– Jeg har jo en dritdårlig hekk ni da, så det gjør det jo bare enda verre. Vi gleder oss til neste gang, sa han og smilte lurt.

Neste gang blir VM i Doha i Qatar, som starter fredag 27. september. Da står Abderrahman Samba, som var verdens raskeste hekkeløper i fjor, trolig også på startstreken.

Kanskje kan det presse Warholm til å løpe enda fortere enn 46.92.