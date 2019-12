Warholm vant prestisje-pris

Her stormer Falla ned i garasjen etter å ha blitt «taklet» av lagvenninne

PLANICA/OSLO (NRK): Maiken Caspersen Falla var skuffet, irritert og sint på én og samme gang kort tid etter at hun og Ane Appelkvist Stenseth ødela for hverandre på lørdagens sprint. Hun ba om å få være for seg selv, før hun kommenterte hendelsen.