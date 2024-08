– Det er faktisk veldig greit. Jeg kjenner at jeg foretrekker å være først over målstreken. I dag var det litt gøy å ta den stevnerekorden og få enda et løp under 47 og kjenne at man er litt på plass igjen etter OL.

Det sier Karsten Warholm til NRK kort tid etter å ha vunnet Diamond League-stevnet i Polen.

Førsteplassen var Dimma-løperens første Diamond League-seier på 401 dager. 21. juli i Monaco i fjor var sist han vant i konkurransen.

– Han jogger jo inn på 46,95 her. Hans 13. løp under 47 sekunder. Slår sin egen tid fra OL-finalen, kommenterer Jann Post.

– Jeg synes han ser bedre ut enn på lenge, sier NRK-kommentator Christina Vukicevic Demidov.

Med Karsten Warholm på 400 m hekk, Jakob Ingebrigtsen på 3000 m og Henriette Jæger på 400 m i Silesia i Polen. Du trenger javascript for å se video. Med Karsten Warholm på 400 m hekk, Jakob Ingebrigtsen på 3000 m og Henriette Jæger på 400 m i Silesia i Polen.

Ny rival i emning

Men selv om 28-åringen var ganske så suveren, lusket franske Clement Ducos like bak.

23-åringen, som endte som nummer fire i OL, slår sin personlige rekord omtrent hver gang han løper, og endte som nummer to bak søndag.

Karsten Warholm var fornøyd etter å ha satt stevnerekord. Foto: Reuters

I forsøket i OL løpt Warholm på 47,57, og ble fulgt til døra av franskmannen. De to var de eneste som løp under 48 sekunder i OL-forsøket. Der legger ikke Warholm skjul på at nykommeren forpurret deler av løpet.

– Jeg merket ikke noe til han i dag, men han plaget meg veldig under OL. Han ødela de to første rundene mine i OL, det var jo begredelig.

Han fortsetter:

– Jeg har litt respekt for det også. Det var sånn jeg løp da jeg begynte. Jeg husker jeg kom i OL i 2016 og dunka ut med god pers i forsøket. Alle må få løpe som de vil. Helt ærlig så er det veldig godt mottatt med enda mer konkurranse, fordi det gjør 400 meter mer spennende på sikt.

– Kan regne med meg

Ducos selv var bare strålende fornøyd med å være i god form etter en skade som plaget han tidligere i sommer.

– Jeg føler meg veldig bra. Det er fantastisk å løpe mot Karsten og være så tett på ham. Jeg var skadet i starten av juni og jeg er så glad for å være tilbake, sier Ducos til NRK.

Clement Ducos seiler opp som en ny rival for Jakob Ingebrigtsen og de andre hekkekanonene. Her fra OL i Paris. Foto: AFP

– Er du oppe der med de store gutta neste sesong?

– Ja, du kan regne med meg, sier han selvsikkert.

– Riktig spor

Med en tid som var bedre enn den han leverte i OL-finalen, viste Warholm at han fremdeles har formen inne. 46,95 var også banerekord på det som omtales som en svært rask bane.

– For Karsten Warholm sin del her så betyr det mye å komme tilbake på vinnersporet etter to andreplasser i Diamond League før OL og ikke minst sølvet i OL. For en vinnerskalle som Karsten så er det nok deilig å krysse målstreken først og være tilbake på riktig spor, sier Jacob Boutera på NRK-sendingen.

Nordmannen, som startet i nest ytterste bane, åpnet svært aggressivt og tok ledelsen umiddelbart. Den ga han aldri fra seg, og var et godt stykke foran konkurrentene.

Ingen kunne stoppe Karsten Warholm i Polen søndag. Foto: Reuters

– Det var egentlig et veldig greit løp. Jeg prøvde å åpne litt roligere slik at jeg skulle få en brukbar avslutning. Så lenge man er under 47 sekunder er det alltid veldig godkjent. Jeg har blitt litt bortskjemt på sånne tider, men under 47 er alltid bra, sier Warholm selv om tiden.

Svakere konkurranse

Dette var første gang han sto på startstreken siden den noe skuffende sølvmedaljen fra Paris-OL.

Warholms største konkurrenter, amerikanske Rai Benjamin og brasilianske Alison dos Santos, stilte ikke til start i Diamond League-stevnet. Det betydde at konkurransen ikke var like hard som den var i den franske hovedstaden.