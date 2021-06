Han møter NRK blid og full av sjølvtillit i forkant av nok ei treningsøkt i Oslo, berre nokre dagar før han sesongopnar med 300 meter hekk på Bislett fredag.

Men han har naturlegvis fått med seg at resten av verdseliten allereie har komme i gang med konkurransar i denne OL-sesongen.

– Det er spennande å sjå konkurrentane springe, ein skulle ønskje ein var der sjølv, men på det stadiet eg er i karrieren min så treng eg ikkje å gjere alle dei løpa. Eg treng ikkje gjere det på same måten. Eg har stålkontroll, eg og Leif har ein bra plan som eg følgjer og veit kva som skal til for at vi skal gjere det bra.

– I all audmjukskap har vi dei merittane som vi følar skal til for å vere der vi er, og då kan vi ta oss dei fridommane til å setje dei løpa vi kjenner og meiner er best. Det er det vi har gjort no. Det er ein god fridom, faktisk. Det kan vi takke oss sjølv for.

– Ein skjerpar seg litt

I RÜTE: Karsten Warholm, her i møte med NRK nokre dagar før han skal sesongopne på Bislett. Foto: Håvard Bergheim / NRK

Warholm meiner «skremt» er feil ord når han skal vurdere hans argaste rivals sesongstart. Amerikanske Rai Benjamin sprang nemleg heilt ned på 47,13 sekund i eit løp i California den 9. mai. Det er ei tid Warholm berre har sprunge betre enn seks gongar tidlegare.

Då Benjamin stilte opp i Diamond League-stemnet i Doha for berre nokre dagar sidan, klinka han til med tida 47.38 og siger i eit knallsterkt løpsfelt med mellom anna Alison dos Santos, Kyron McMaster og Abderrahman Samba.

– Eg ser at det er fort og det tyder på at fleire har gjort jobben, og at det skal bli hard konkurranse. Så har vi ikkje sett kva eg er kapabel til enno. Vi veit korleis det gjekk i fjor og veit at eg er rundt dei tidene som har vorte leverte der.

– Eg har i alle fall det før og veit eg er kapabel til det. Ein skjerpar seg litt når ein ser andre har gjort ein god jobb.

Startar på Bislett som i fjor

Sist gong Warholm var å sjå i konkurranse på 400 meter hekk løp han NM i Bergen i september 2020. Sidan den gongen har han trena seg opp til ein ny sesong. Undervegs har han meldt avbod til innandørs-EM i Polen i mars på grunn av koronaviruset.

Men på same tid opna han overraskande opp om form og tingas tilstand. Mellom anna at han var på ein betre stad enn i 2020, har trena langt betre og meir enn før. Warholms utspel om eiga form for berre nokre månadar sidan overraska NRKs ekspert.

Den bodskapen gjentek han no før han skal springe noko uvanlege 300 meter hekk. Det er same øving han òg opna sesongen med i fjor. Warholm sprang ikkje berre bra, men sørgde for bestenotering i verda på øvinga med tida 33,78 sekund. Resten av året 2020 vart ein draum.

NÆR STØTTESPELAR: Trenar Leif Olav Alnes er aldri langt unna Karsten Warholm. Naturlegvis heller ikkje når eleven snart sesongopnar på Bislett. Foto: Håvard Bergheim / NRK

– Eg er raskare og betre

På spørsmål om liknande tid som i fjor er innan rekkjevidd kommande fredag, svarer 25-åringen slik:

– Då eg sprang det i fjor så trudde eg det kom til å bli det einaste løpet eg kom til å ha det året. Eg var greitt motivert. Men ingenting er umogleg. Eg hadde ikkje stilt opp viss eg ikkje trur eg kjem i nærleiken av det. Det er ei god tid, men eg kjenner eg er raskare og betre. Så blir det spesielt å gå rett på og slå den rekorden i første løpet.

– Så du går for ny bestenotering i verda?

– Eg går for å springe så fort eg kan. Men det kan godt vere det er betre enn i fjor. Er det det, så veit vi korleis det gjekk resten av sesongen. Eg tør ikkje garantere, det er verre å slå min eigen rekord enn å slå han eg prøvde då. Men eg kjem til å gi alt når eg står på startstreken.

Etter sesongopninga fredag er planen å springe Bislett Games 1. juli. Deretter ønskjer Warholm å springe endå eit Diamond League-stemne før han reiser til OL i Tokyo.

– Vi har lagt ein bra plan, som eg trur er bra. Planen er lagd og basert på korleis vi trur vi kan vere i best slag når det verkeleg trengst, seier han.