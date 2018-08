Warholm vant tredje og siste heat, og finaleplassen var aldri i fare i et meget imponerende løp.

– Jeg får gode svar på hva jeg er god for. Går alt etter planen, kan jeg sette norsk rekord i finalen, sier Warholm til NRK.

– Det ser veldig overbevisende ut?

– Det setter jeg pris på at du sier.

STERK: Karsten Warholm var først i sitt heat, og hadde finaleplassen under kontroll gjennom hele runden. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

To finaler på to dager

Nordmannen var først over streken på 44.91, og var bare fire hundredeler unna norsk rekord. Tidene han måtte kjempe mot, dersom han ikke var blant de to første i heatet var 45.14 og 45.17. Ingen problemer der altså.

– Han virket sterk, konkluderer NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Det rimer med oppfattelsen hovedpersonen har selv.

– Jeg har bare løpt èn 400 meter tidligere i år, så det ville vært dumt å konkludere for tidlig. Men dette var veldig bra, spenningen begynner å bygge seg opp bra i beina nå, sier Warholm.

Finalen går fredag kveld. Det er et døgn etter at gulljakten på favorittøvelsen 400 meter hekk er over.

– Jeg står for det jeg sa etter semifinalen på 400 meter hekk tirsdag. Semifinalen er den tøffeste, og jeg visste at jeg måtte gå hardt ut i dag. Nå ser vi at alt kan skje på 400 meter , sier Warholm.

CRUISEKONTROLL: Matthew Hudson-Smith ser ut til bli en tøff konkurrent i finalen. Briten jogget inn de siste meterne, til 44.76, ti hundredeler raskere enn Warholms personlige rekord. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Exit for jentene

Verken Amalie Iuel eller Line Kloster løp fort nok i sine semifinaler på 400 meter hekk til at det blir noen finale på dem. Iuel ble nummer tre i første heat med 55.81, mens Kloster nummer fire i det andre med 55.78.

– Jeg visste at det ville bli tøft, og dessverre holdt ikke tiden i dag, sa Iuel til NRK rett etter løpet.

INGEN IUEL FEIRING: Amalie Iuel måtte, i likhet med Line Kloster, se finaledrømmen forsvinne med knapp margin. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg gjorde noen feil i svingen, men dette var mitt tredje beste løp tross en del rot. Jeg er fornøyd selv om det er litt kjipt at det ikke ble finale, sa Kloster.

Også Tonje Angelsen måtte tåle en tidlig exit i høydekonkurransen etter tre tiv på 1.86. Før det kom hun seg enkelt over 1.76 før hun trengte tre forsøk på 1.81.

– Det vil seg ikke, og jeg hadde veldig vondt i ryggen i dag. Det stemmer ikke teknisk, sa Angelsen til NRK.

