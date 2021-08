8. september 2018 ble Karsten Warholm nummer tre i kontinentalcupen i Ostrava. Siden hadde han med smått og stort av konkurranser krysset målstreken først 18 ganger på rad på 400 meter hekk.

1058 dager var det siden sist verdensrekordholderen hadde gått på et nederlag.

Spørsmålet var om seiersrekka ville fortsette da Warholm for første gang siden VM-finalen i 2018 søndag skulle møte sin store rival, Rai Benjamin, i OL-semifinalen i Tokyo – i et løp som egentlig bare handlet om å være blant de to beste for å gå rett til finalen.

Det ble jevnt hele veien. Benjamin var hårfint foran Warholm ut på oppløpet, men slakket av på farten rett før målstreken.

Warholm holdt farten oppe og tok sin 19. seier på rad og er klar for finale. Så forsvant han rett ut av stadion uten å gi et eneste TV- eller radiointervju.

Warholm: – Føler meg veldig bra

Derimot gjorde han et kort stopp i sonen for skrivende presse.

– Jeg skulle bli topp to, men da begge var oppe på siden der, så tenkte jeg at med litt ekstra trykk på én fot der, så var jeg forbi. Så gjorde jeg det, da, sier Warholm til NTB og andre norske medier.

– Målet var å bli topp to og komme seg videre på en bra tid. Det gikk til gjengjeld veldig fort. Jeg føler meg veldig bra. Jeg var overrasket da jeg så tiden, utdyper han.

I motsetning til Warholm, stoppet Rai Benjamin for å snakke med NRK.

– Hvor mye energi måtte du bruke?

– Ikke mye. Jeg ville bare gå ut og sikre det, og så slappe av på oppløpet, og det var det jeg gjorde, svarer amerikaneren.

JEVNT: Det var jevnt fra start til mål mellom Warholm i bane 7 og Benjamin i bane 5. Foto: Charlie Riedel / AP

Benjamin: – Cruiset inn

– Kunne du ha vunnet?

– Ja, men det er semifinale. Du vil ikke legge for mye i det, så jeg cruiset bare inn.

– Lot du ham vinne?

– Jeg vil ikke si jeg lot ham vinne. Som jeg sa ville jeg spare litt til finalen. Alt som betyr noe er å komme topp to.

– Hva er planen i finalen?

– Å vinne, sier Rai Benjamin.

Tidene ble såpass sterke som 47,30 og 47,37. Med det viste rivalene at de begge er i kanonform før finalen om to dager.

Kevin Youngs olympiske rekord på 46,78 lever farlig. Det samme gjør Warholms verdensrekord på 46,70.

Peker på Benjamin-svakhet

– Benjamin kunne tatt det hvis han hadde gitt gass, Warholm gir litt ekstra på de siste 20 meterne, så det er han som vinner, konstaterer NRKs kommentator Jann Post.

– Ja, han aksellererte litt etter siste hekken og kjørte helt i mål, selv om det nok ikke var en Karsten Warholm på maks, sier ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

– Men jeg må si Rai Benjamin så skummelt god ut, for det der kunne ga gått fort med full gass, sier Jann Post.

Vebjørn Rodal påpeker imidlertid at Benjamin var borti minst én hekk. Ekspertkollega og tidligere hekkeløper Christina Vukicevic mener det avslører en svakhet Benjamin har.

– Det som er litt ekkelt med Benjamin for hans egen del, er at han har en teknikk som er litt skummel. Han vipper veldig med det bakerste beinet. Og er det noe som er dumt på 400 meter hekk, så er det å vippe, for da kan du hekte veldig lett, og det gjorde han i dag, påpeker hun.

– Så han skal være litt forsiktig med det bakerste beinet i finalen, for det kommer til å gå enda fortere, og Karsten kommer til å sette et enda høyere gir ut fra blokkene, sier Vukicevic.

Alison dos Santos fra Brasil imponerte også i semifinalen med heatseier på tiden 47,31. Abderrahman Samba ble nummer to i heatet på 47,47. Fire løpere under 47,5 betyr at nivået i øvelsen er historisk høyt. Dermed har verken Warholm eller Benjamin råd til store feil i finalen om de vil ha medalje.