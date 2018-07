Grønner fra Brann til Aafk

Jonas Grønner (24) forlater serieleder Brann til fordel for Aalesund. Den tidligere U21-landslagskapteinen har skrevet under på en kontrakt med varighet på tre og et halvt år. – Jeg er ekstremt glad for at dette gikk i boks, sier han ifølge Aafk.