Warholm skjermes før VM-finalen: – Slike detaljer som kan avgjøre

– Karsten har nå alt fokus på finalen, og ønsker totalt mediefri. Akkurat nå er det slike detaljer som kan bli avgjørende, sier Morten Olsen, pressesjef for det norske friidrettsforbundet.

Warholm varslet selv at han kommer til å foreta seg minst mulig før finalen, for å spare på de kreftene han kan.

– Jeg skal gjøre ingenting, fortalte Warholm med et smil rett etter semifinalen mandag kveld.

– Absolutt ingenting?

– Ja, okei, jeg skal sikkert se litt på tv og se på hvordan de andre utøverne her gjør det. Jeg skal bare nyte disse dagene med fri, sa han.

Warholm kontrollerte seg inn til en andreplass i semifinalen på 400 meter hekk mandag kveld. Det var mer enn nok til å ta seg til onsdagens finale.

Handler om å spare energi

I det daglige ellers er han vant til å trene i opptil syv timer i strekk, men nå handler alt om å spare energi. Den trengs når han skal spurte for en mulig VM-medalje. Warholm regnes som en av medaljefavorittene i det som blir hans første finale i et VM.

Han går inn i finalen med den nest beste tiden. Det er en god pekepinn, men muligens ikke mer: de beste pleier ikke å løpe hundre prosent i semifinalene.

– En milepæl bare å være i finalen

– For meg er det en milepæl bare å være i finalen. Jeg er sikret å bli blant de åtte beste, og bare det er stort for meg. Det er viktig å være ydmyk på dette. Man må huske at senest i fjor var det stort at jeg tok meg til semifinalen i OL, sier Warholm.

21-åringen har, naturlig nok, vært opptatt av å komme seg til finalen ved å bruke minst mulig krefter. I forsøksheatet kontrollerte han seg inn til en sikker plass, uten å måtte ta seg helt ut. I semifinalen fikk han tøffere motstand og måtte løpe litt fortere, men mente selv at han hadde enda mer inne.

Se Warholms semifinaleløp her: